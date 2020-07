Os números do Santos em 2020: artilheiros e garçons na temporada

Confira quais são alguns dos jogadores mais decisivos da euqipe treinada por Jesualdo Ferreira

Atual vice-campeão brasileiro, o começou a temporada 2020 tendo como grande novidade a chegada do português Jesualdo Ferreira para assumir o lugar de Jorge Sampaoli – que não seguiu após a campanha espetacular em 2019 e atualmente comanda o .

Quer ver o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e assine o DAZN!

Em campo, Yeferson Soteldo e Carlos Sánchez seguem como as grandes referências técnicas do , que também conta com outros bons valores – especialmente o zagueiro Lucas Veríssimo, que já está na lista de interesse de diversos clubes europeus e inclusive pode reforçar o Benfica de Jorge Jesus.

Mais times

do Santos em 2020

Além de disputar o , onde já garantiu vaga para o mata-mata das quartas de final, o Alvinegro Praiano também está na disputa da Libertadores da América – onde lidera o Grupo G do certame, com 100% de aproveitamento após duas partidas – e é presença certa para o Campeonato Brasileiro (que inicia em agosto), além de ser um dos clubes que entram nas oitavas de final da Copa do .

Artilheiros no

JOGADOR GOLS PARTIDAS Eduardo Sasha 2 8 Arthur Gomes 2 8 Raniel 2 7 Diego Pituca 1 11 Carlos Sánchez 1 10 Yeferson Soteldo 1 7 Yuri Alberto 1 3

Garçons no Paulistão

JOGADOR ASSISTÊNCIAS PARTIDAS Felipe Jonatan 3 11 Pará 1 11 Eduardo Sasha 1 8 Yeferson Soteldo 1 7 Kaio Jorge 1 6 Yuri Alberto 1 3

Artilheiros na Libertadores

JOGADOR GOLS PARTIDAS Kaio Jorge 1 2 Jobson 1 2 Lucas Veríssimo 1 2

Garçons na Libertadores

JOGADOR ASSISTÊNCIAS PARTIDAS Carlos Sánchez 1 2 Yeferson Soteldo 1 2

Artilharia no total de 2020

JOGADOR GOLS PARTIDAS Eduardo Sasha 2 10 Arthur Gomes 2 9 Raniel 2 7 Diego Pituca 1 13 Carlos Sánchez 1 12 Kaio Jorge 1 8 Jobson 1 8 Lucas Veríssimo 1 7

Garçons no total de 2020