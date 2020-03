Os números do Palmeiras em 2020: artilheiros, gols e cartões

Veja os números do Verdão na temporada sob o comando de Vanderlei Luxemburgo

O iniciou 2020 sob o comando de Vanderlei Luxeumburgo, que chegou ao clube com olhar de desconfiança por parte da torcida e da imprensa, e com um único objetivo: bater de frente com o , imbatível em 2019.

Visando voltar a conquistar títulos, nesses dois meses, o treinador fez uma série de testes, uns forçados, outros por opção tática.

Confira os principais números do Palmeiras na temporada!

Mais times

QUEM SÃO OS ARTILHEIROS DO PALMEIRAS EM 2020?



Willian é o principal artilheiro do em 2020 / Foto: Getty Images

Com oito gols marcados, Willian é o principal artilheiro do Verdão em 2020, seguido por Luiz Adriano, com cinco.

JOGADOR GOLS Willian 8 Luiz Adriano 5 Dudu 2 Lucas Lima 2 Gustavo Gómez 1 Raphael 1 Gustavo Scarpa 1 Marcos Rocha 1 José Rafael 1

OS JOGOS E GOLS DO PALMEIRAS EM 2020



Foto: Getty Images

Em 14 jogos disputados até o momento, o Palmeiras venceu oito, empatou cinco e perdeu apenas uma partida. Na , o Verdão está com 100% de aproveitamento e na liderança do Grupo B, com seis pontos conquistados.

Mais artigos abaixo

DATA JOGOS GOLS CAMPEONATO 14 de março Inter de Limeira 0 x 0 Palmeiras - 10 de março Palmeiras 3 x 1 Guaraní Luiz Adriano (3) Copa Libertadores 7 de março Palmeiras 1 x 1 Ferroviária Willian Campeonato Paulista 4 de março Tigre 0 x 2 Palmeiras Luiz Adriano, Willian Copa Libertadores 29 de fevereiro 0 x 0 Palmeiras - Campeonato Paulista 20 de fevereiro Palmeiras 1 x 0 Dudu Campeonato Paulista 16 de fevereiro Palmeiras 3 x 1 Gustavo Gómez, Raphael, Luiz Adriano Campeonato Paulista 8 de fevereiro 0 x 1 Palmeiras Willian Campeonato Paulista 2 de fevereiro 2 x 1 Palmeiras Dudu Campeonato Paulista 29 de janeiro Palmeiras 4 x 0 Oeste Gustavo Scarpa, Willian (3) Campeonato Paulista 26 de janeiro Palmeiras 0 x 0 - Campeonato Paulista 22 de janeiro 0 x 4 Palmeiras Marcos Rocha, Lucas Lima, José Rafael, Willian Campeonato Paulista 18 de janeiro 1 x 2 Palmeiras Lucas Lima, Willian 15 de janeiro Palmeiras 0 (10) x (9) 0 - Florida Cup

CARTÕES DO PALMEIRAS EM 2020

12 jogadores do Verdão já foram punidos com cartões amarelos em 14 jogos disputados até o momento. No entanto, Gustavo Gómez é quem aparece na ponta com sete punições, seguido por Felipe Melo, com cinco.

Dudu e Marcos Rocha, por outro lado, totalizam um cartão vermelho cada.

JOGADOR CARTÃO AMARELO JOGOS Gustavo Gómez 7 Palmeiras 0 x 0 Atlético Nacional, Bragantino 2 x 1 Palmeiras, Palmeiras 3 x 1 Mirassol, Palmeiras 1 x 1 Ferroviária, Palmeiras 3 x 1 Guaraní, Inter de Limeira 0 x 0 Palmeiras (2x) Felipe Melo 5 New York City FC 1 x 2 Palmeiras, Ponte Preta 0 x 1 Palmeiras, Palmeiras 3 x 1 Mirassol, Santos 0 x 0 Palmeiras, Inter de Limeira 0 x 0 Palmeiras Marcos Rocha 4 Palmeiras 0 x 0 Atlético Nacional, Ituano 0 x 4 Palmeiras, Palmeiras 1 x 1 Ferroviária, Palmeiras 3 x 1 Guaraní Gabriel Menino 2 New York City FC 1 x 2 Palmeiras, Tigre 0 x 2 Palmeiras Zé Rafael 2 New York City FC 1 x 2 Palmeiras, Palmeiras 4 x 0 Oeste Roni 2 Tigre 0 x 2 Palmeiras, Palmeiras 1 x 1 Ferroviária Raphael Veiga 1 New York City FC 1 x 2 Palmeiras Victor Luiz 1 Ituano 0 x 4 Palmeiras Wesley 1 Bragantino 2 x 1 Palmeiras Luan 1 Palmeiras 1 x 1 Ferroviária Ramires 1 Inter de Limeira 0 x 0 Palmeiras Bruno Henrique 1 Inter de Limeira 0 x 0 Palmeiras

CARTÃO VERMELHO