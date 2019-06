Os números de Formiga na Seleção Brasileira

Duas décadas depois, meia se despediu da Copa do Mundo depois de disputar sua sétima edição

Formiga é uma veterana do futebol e uma relíquia para a história da seleção brasileira. Isso porque ela é a jogadora recordista mundial em participações de Copas do Mundo Feminina. Dentre as oito edições, ela esteve em sete, não participando apenas na de 1991.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Seu último ato, que durou mais de duas décadas, aconteceu no domingo (23), após a França eliminar o Brasil por 2 a 1 nas oitavas de final. No entanto, garantiu presença na Olimpíada de 2020, no .

Mais artigos abaixo

"Foi minha última Copa com certeza; Pretendo jogar em Tóquio, com certeza" disse Formiga, após o jogo.

Confira tudo sobre o na feminina!

Brasileira que mais competiu em – participou simplesmente de todas as seis edições desde que a modalidade feminina foi incluída no programa dos Jogos, também detém o título de jogadora mais velha a marcar um gol em Copas e da que mais vestiu a camisa da seleção, com 189 jogos no currículo.