Os melhores sites de apostas para futebol 2021

Olimpíadas, Eurocopa e Copa América prometem muitas oportunidades para quem quer apostar em futebol no meio do ano; veja as melhores opções!

O futebol mundial terá um calendário atípico e recheado de grandes competições ao longo do ano. Além da Champions League, reta final dos Estaduais, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e ligas pelo mundo, há ainda o maior evento esportivo de todos: as Olimpíadas. Achou que acabou? Neste 2021, que ainda vive os reflexos da pandemia da Covid-19, acontecerá também a tradicional Copa América e a emocionante Eurocopa, válida pela edição 2020. Pensando nisso, preparamos este material focando nos melhores sites de apostas para futebol neste ano de grandes competições no esporte mais popular do mundo.

Quais os sites para apostar na Libertadores da América?

A maior e mais prestigiada competição de clubes da América Latina recém começou. E já está provocando fortes emoções para os torcedores dos 32 clubes em disputa bem como para apostadores esportivos! Listamos aqui cinco casas de apostas para você se registrar, apostar e lucrar muito na Conmebol Libertadores.

As cotações para fazer apostas online no torneio sul-americano durante a primeira fase costumam ser abertas uma semana antes de cada jogo. No entanto, no site da Instabet ainda não é possível apostar no vencedor final da disputa.

Betfair – Melhores odds e mercados;

– Melhores odds e mercados; Bet365 – Site mais completo para futebol;

– Site mais completo para futebol; Betway – Possui app próprio para smartphones;

– Possui app próprio para smartphones; 1xBet – Há décadas na área de apostas;

– Há décadas na área de apostas; Instabet – Melhores bônus de boas-vindas;

Casa de apostas para palpitar na Eurocopa 2020

Adiada em um ano devido a pandemia da Covid-19, a Eurocopa 2020 finalmente acontecerá em 2021, mesmo que nem todas as sedes poderão ter público. A “Copa do Mundo da Europa” acontecerá entre os dias 11 de junho e 11 de julho e, pela primeira vez, acontecerá em mais de duas sedes.

Serão 12 cidades em 12 países diferentes: Londres, Munique, Roma, Amsterdã, Dublin, Budapeste, Copenhague, Glasgow, Bilbao, Bucareste, Baku e São Petersburgo. Bem como os duelos da primeira fase, já é possível também apostar online no campeão da competição.

Por enquanto, a favorita para levantar o caneco europeu é a França, atual campeã do mundo. Os Bleus aparecem com odds de 6.00, seguido de 6.50 da Bélgica, terceira colocada na Copa do Mundo de 2018. Confira cinco casas para apostar no campeão da cobiçada taça europeia e quais são os pontos positivos de cada uma.

Betano – Excelente bônus de boas-vindas;

– Excelente bônus de boas-vindas; 22Bet – Ampla variedade de apostas ao vivo;

– Ampla variedade de apostas ao vivo; Dafabet – Promoções exclusivas para futebol;

– Promoções exclusivas para futebol; Sportingbet – Transmissões ao vivo dos jogos;

– Transmissões ao vivo dos jogos; Instabet – Nova no mercado e ao mesmo tempo com credibilidade;

Melhores casas para apostar Copa América 2021

A 47ª edição da Copa América começa dois dias depois da largada da Eurocopa: 13 de junho de 2021. Com 10 países sul-americanos na disputa, uma novidade: este ano será a primeira vez em que dois países, Argentina e Colômbia, sediarão o evento simultaneamente.

Ou seja, ao final do primeiro semestre, o mundo do futebol terá, além destas duas competições de seleções, a terceira fase da Copa do Brasil e o Brasileirão. Como diria Galvão Bueno, “haja coração!” neste junho que se aprochega, hein?

Assim como a Euro 2020, também é possível apostar no vencedor final do evento. No entanto, ainda não existem mercados abertos para os duelos da primeira fase.

No presente momento, a Argentina de Lionel Messi, que deverá fazer sua última Copa América da carreira, desponta como favorita a vencer, com a probabilidade de 2.75. O Brasil, atual campeão, surge com a cotação de 3.00. Já a seleção da Bolívia é a menos favorita: 151.00.

Veja a seguir prós de cinco melhores sites de apostas para futebol:

Bodog – Muito seguro e respeitado no mercado;

– Muito seguro e respeitado no mercado; Parimatch – Ampla variedade de métodos de pagamento;

– Ampla variedade de métodos de pagamento; BetWarrior – Possui livestreaming;

– Possui livestreaming; NetBet – Excelente suporte ao usuário.

– Excelente suporte ao usuário. Instabet – Diversos mercados para apostar em futebol.

O Instabet é um dos melhores sites de apostas para futebol?

Sem sombra de dúvida! Se você chegou até aqui neste artigo, é bem provável que tenha notado uma semelhança entre as três competições citadas anteriormente. Libertadores, Eurocopa e Copa América possuem o Instabet, um dos melhores sites de apostas para futebol neste ano de 2021.

Por isso, repassamos os principais pontos positivos do site. Além, claro, de falarmos o que consideramos os contras da plataforma – afinal de contas, não existe uma casa de apostas 100% perfeita. Confira:

Pontos positivos

Bônus e Promoções;

Variedades em jogos de esportes, e-sports e cassino;

Diversas opções de mercados para apostar;

Ótimo atendimento ao usuário;

Pontos negativos

Poucas formas de pagamento;

Pouco marketing no Brasil;

Relativamente nova no ramo das apostas;

Não possui aplicativo para celular;

O site oferece um bom bônus de boas-vindas?

Com certeza, e é um dos melhores na concorrência, sabia? Antes de tudo, é preciso se registrar na página. Lembre-se de fazer isso com muita calma e atenção, OK? Preenchido todos os dados, o próximo passo é realizar o primeiro depósito para ganhar o bônus de boas-vindas para novos usuários.

Caso o apostador acerte as apostas e consiga cumprir com os pré-requisitos da Instabet para fazer um saque, o chamado rollover, poderá resgatar os seus ganhos da maneira que preferir, incluindo transferência para contas bancárias que estejam no nome do usuário.

Gostou? Se sim, partiu de registrar na Instabet e apostar, se divertir e lucrar muito a partir de agora?