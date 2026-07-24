Muitos elogios para o Ajax na imprensa sérvia após a vitória por 1-4 sobre o FK Vojvodina na segunda pré-eliminatória da Conference League. Há sobretudo muitos elogios para Abdellah Ouazane, de apenas dezassete anos.

O Telegraf está rendido ao quarto golo do Ajax nos descontos. "Lindo e mágico. Abdellah Ouazane passou por vários jogadores do Vojvodina como Lionel Messi, após o que conseguiu, de uma forma ou de outra, fazer a bola chegar ao companheiro Mohamed Abdalla."

Abdalla tinha dezasseis anos e 277 dias quando fez o 1-4 para o Ajax. Tornou-se assim o mais jovem marcador de sempre do clube de Amesterdão nas competições europeias. O suplente marcou três minutos e oito segundos após a sua entrada.

Segundo o Sportal, o Vojvodina foi completamente impotente perante o Ajax. "Não esteve à altura da potência neerlandesa, apesar de ter tentado exercer pressão. O Ajax chegou à área com facilidade."

Há uma atenção especial para o guarda-redes Dragan Rosic, que evitou uma derrota mais pesada da equipa da casa. "Esteve em destaque, porque Rosic evitou, na fase inicial, um colapso total da sua equipa ao defender remates de todos os ângulos."

A RTS constata que o Vojvodina conseguiu, por vezes, bater-se com o Ajax. "Mas o Ajax teve o controlo da maior parte do jogo, criou mais oportunidades e alcançou uma vitória convincente."

O Ajax recebe a visita do Vojvodina na próxima quinta-feira. Parece ser apenas para as estatísticas, tendo em conta a ampla vitória no jogo da primeira mão.