Os maiores artilheiros do Atlético-MG na história da Libertadores

O Atlético Mineiro tem uma história importante na Libertadores da América. Campeão em 2013, o Galo chega cada vez mais forte na busca pelo bicampeonato da América do Sul. A GOAL repassa os principais artilheiros do clube no torneio continental.

Mesmo estando há apenas poucos mais de um ano no Atlético Mineiro, o goleador Hulk caminha a passos largos para se tornar o maior artilheiro da história do Galo na Libertadores.

Se anotar mais um gol, o paraibano iguala o centroavante Jô como o atleta que mais vazou o adversário na principal competição sul-americana.

Veja os principais artilheiros do Galão da Massa na torneio continental.

Artilheiros do Atlético-MG na Libertadores