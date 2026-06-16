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Iraq v Bolivia - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament FinalGetty Images Sport

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Os Leões do Eufrates com seu ataque avassalador... e a seleção da Noruega, liderada por Haaland e Ødegaard

Iraque x Noruega
Iraque
Noruega
Copa do Mundo
M. Oedegaard
E. Haaland
Iraque
Noruega
EUA

A consistência marcou a estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026

O técnico da seleção do Iraque, Graham Arnold, definiu a escalação titular com a qual os Leões do Eufrates iniciarão sua campanha na Copa do Mundo de 2026, contra a seleção da Noruega.

As duas seleções se enfrentam à 1h da madrugada de quarta-feira (horário de Meca) na estreia no Grupo 9, que conta ainda com França e Senegal.

A escalação do Iraque não sofreu grandes alterações em relação ao penúltimo amistoso, quando Arnold escalou a equipe que enfrentou a Espanha, terminando em empate por 1 a 1.

A escalação do Iraque para a partida contra a Noruega é a seguinte:

Goleiro: Jalal Hassan.

Copa do Mundo
Iraque crest
Iraque
IRQ
Noruega crest
Noruega
NOR

Defesa: Akam Hashim, Zaid Tahsin, Mirhas Doski.

Meio-campo: Hussein Ali, Zaid Ismail, Amir Al-Amari, Ibrahim Baish.

Ataque: Ali Jasim, Ayman Hussein, Ali Al-Hammadi.

Do outro lado, o craque do Manchester City, Erling Haaland, comandará o ataque da Noruega na partida contra o Iraque, ao lado dos craques do Arsenal e do Atlético de Madrid, Martin Ødegaard e Alexander Sørloth.

A escalação da Noruega, escolhida pelo técnico Ståle Solbakken, ficou exatamente igual à do jogo contra o Marrocos, disputado antes do início do torneio, e é a seguinte:

Goleiro: Orian Niland.

Defesa: Christopher Ayr, Müller-Wolf, Julian Ryersson, Torbjörn Hegim.

Meio-campo: Sander Bjerg, Martin Ødegaard, Fredrik Orsens.

Ataque: António Nosa, Alexander Sorloth, Erling Haaland.

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