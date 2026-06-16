O técnico da seleção do Iraque, Graham Arnold, definiu a escalação titular com a qual os Leões do Eufrates iniciarão sua campanha na Copa do Mundo de 2026, contra a seleção da Noruega.
As duas seleções se enfrentam à 1h da madrugada de quarta-feira (horário de Meca) na estreia no Grupo 9, que conta ainda com França e Senegal.
A escalação do Iraque não sofreu grandes alterações em relação ao penúltimo amistoso, quando Arnold escalou a equipe que enfrentou a Espanha, terminando em empate por 1 a 1.
A escalação do Iraque para a partida contra a Noruega é a seguinte:
Goleiro: Jalal Hassan.
Defesa: Akam Hashim, Zaid Tahsin, Mirhas Doski.
Meio-campo: Hussein Ali, Zaid Ismail, Amir Al-Amari, Ibrahim Baish.
Ataque: Ali Jasim, Ayman Hussein, Ali Al-Hammadi.
Do outro lado, o craque do Manchester City, Erling Haaland, comandará o ataque da Noruega na partida contra o Iraque, ao lado dos craques do Arsenal e do Atlético de Madrid, Martin Ødegaard e Alexander Sørloth.
A escalação da Noruega, escolhida pelo técnico Ståle Solbakken, ficou exatamente igual à do jogo contra o Marrocos, disputado antes do início do torneio, e é a seguinte:
Goleiro: Orian Niland.
Defesa: Christopher Ayr, Müller-Wolf, Julian Ryersson, Torbjörn Hegim.
Meio-campo: Sander Bjerg, Martin Ødegaard, Fredrik Orsens.
Ataque: António Nosa, Alexander Sorloth, Erling Haaland.
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