Os jornais da manhã já veem a mão de Míchel no Ajax vitorioso

Elogios para o Ajax depois da vitória por 1-4 sobre o FK Vojvodina na segunda pré-eliminatória da Conference League. A mão do treinador Míchel está cada vez mais visível, é esse o veredicto um dia depois nos jornais neerlandeses.

Segundo o De Telegraaf, o Ajax jogou durante uma hora da forma que o treinador espanhol queria. No entanto, também há pontos a melhorar. "Atacante, por vezes frívolo e tecnicamente cuidado. O facto de o Ajax também ter desperdiçado muitas oportunidades e ter caído bastante na última meia hora confirmou as suas palavras pouco antes do jogo." Míchel anunciou que leva tempo até que a sua forma de jogar seja assimilada pelos jogadores.

"O Ajax já devia ter resolvido o jogo nos primeiros trinta minutos, com toda a clareza. E Nardin Mulahusejnovic também podia muito bem ter feito o 2-1, mas esse amargo de boca foi poupado aos visitantes", avalia o jornal matinal. O jogo da segunda mão parece servir apenas para as estatísticas. "Depois da convincente e merecida vitória no norte da Sérvia, a segunda mão da próxima quinta-feira, na Johan Cruijff ArenA, parece ter-se transformado numa formalidade."

Na ótica do Algemeen Dagblad, Míchel pode fazer um balanço satisfeito. "O Ajax faz, nesta noite de quinta-feira, um jogo mais do que bom. O Ajax domina logo de início. Oportunidade atrás de oportunidade para a equipa. E é assim que Míchel gosta de ver, o homem que nesta noite aparenta estar calmo diante do banco do Ajax."

Míchel parece já ter a influência necessária no Ajax. "Isso vê-se, entre outras coisas, nas muitas trocas de posição. Nem tudo correu bem, mas as intenções eram claras."

O De Volkskrant destaca um debutante de dezasseis anos no Ajax. "Foi por isso agradável o 1-4, marcado precisamente por um jogador da formação, Mohamed Abdalla. O antigo expoente da formação do PSV entrou e celebrou o seu golo, aos 92 minutos, com entusiasmo desenfreado. Com 16 anos e sete meses, pertence ao grupo dos marcadores mais jovens da história do clube de Amesterdão."

O Het Parool constata que a posse de bola é sagrada para Míchel. "O treinador espanhol quer atacar com paciência e não correr demasiado risco. Primeiro ocupar as posições certas e só depois avançar — essa é a ideia. Assim, a posse de bola não é apenas uma forma de atacar, mas também de defender."