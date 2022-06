Os jogos da data Fifa em junho pelo mundo

Veja quais partidas acontecem neste mês durante as datas separadas pela entidade

A Copa do Mundo de 2022, que acontece no final deste ano, no Qatar, está chegando e as seleções começam a encerrar os treinamentos para a competição, através dos jogos válidos pelas Eliminatórias Continentais, Liga das Nações (no caso da Europa) e os Amistosos.

No caso do Brasil, há dois jogos marcados para ajudar a seleção com os preparativos: contra a Coreia do Sul e Japão, em 2 e 6 de junho, respectivamente.

Veja o que haverá nesta data Fifa no mundo do futebol.

Amistosos

Getty Images

O Brasil tem jogos marcados para o mês de junho. O primeiro dos dois será contra a seleção sul-coreana, na qual atua o astro Son Heung-min, que acontece nesta próxima quinta-feira (02), às 08h00 (de Brasília).

Inclusive, o atacante valorizou a seleção brasileira através de uma declaração, quando citou Neymar como o "melhor do mundo".

A segunda partida será contra o Japão, quatro dias depois, às 07h20 (de Brasília). Haveria um terceiro confronto com a Argentina, mas a Associação de Futebol Argentino (AFA) acabou cancelando o embate.

Getty

Além dos jogos da seleção, a Argentina fará um amistoso contra a Itália, válido pela Finalíssima, competição que coloca o campeão da Copa América e o vencedor da Eurocopa frente a frente. O jogo ocorre neste primeiro de junho, às 15h45 (de Brasília), e dá o título do "vencedor da temporada".

Veja os amistosos que vão acontecer nos próximos dias de data Fifa:

Mais artigos abaixo

JOGO HORÁRIO (DE BRASÍLIA) DATA Vietnã x Afeganistão 09h00 01 de junho de 2022 Malásia x Hong Kong 10h00 01 de junho de 2022 Kuwait x Cingapura 12h00 01 de junho de 2022 Síria x Tadjiquistão 12h45 01 de junho de 2022 Malta x Venezuela 14h00 01 de junho de 2022 Austrália x Jordânia 15h00 01 de junho de 2022 Argentina x Itália * 15h45 01 de junho de 2022 Estados Unidos x Marrocos 20h30 01 de junho de 2022 Japão x Paraguai 07h00 02 de junho de 2022 Coreia do Sul x Brasil 08h00 02 de junho de 2022 Cambodja x Timor-Leste 09h00 02 de junho de 2022 Equador x Nigéria 21h30 02 de junho de 2022 México x Uruguai 23h00 02 de junho de 2022 Nepal x Omã 13h00 03 de junho de 2022 Peru x Nova Zelândia 12h30 05 de junho de 2022 Arábia Saudita x Colômbia 14h00 05 de junho de 2022 Argentina x Estônia 15h00 05 de junho de 2022 Estados Unidos x Uruguai 18h00 05 de junho de 2022 Canadá x Panamá 20h00 05 de junho de 2022 México x Equador 20h30 05 de junho de 2022 Japão x Brasil 07h20 06 de junho de 2022 Coreia x Chile 08h00 06 de junho de 2022

*Duelo é válido por Torneio Artemi Franchi, a Finalíssima 2022

Uefa Nations League

Getty Images

Uma das grandes competições europeias também se inicia neste mês de junho, cobrindo parte da data Fifa. Grandes partidas como Espanha e Portugal, nesta quinta (02) e Itália e Alemanha, nesta sexta (03) são dois dos duelos a acompanhar da Nations League.

Veja, abaixo, os próximos duelos do torneio: