Os jogadores que podem ser contratados pelo Arsenal na próxima janela de transferências

Mikel Arteta admitiu que o clube estará “ativo” durante a janela de transferências de janeiro

O Arsenal chegou ao intervalo da Copa do Mundo do Qatar no topo da tabela da Premier League, com 12 vitórias e 37 pontos conquistados em 14 jogos disputados. Enquanto a equipe está voando, o atacante Gabriel Jesus sofreu uma lesão prematura e Arteta admitiu que é necessária uma maior profundidade de sua equipe no Emirates Stadium para que a disputa pelo título seja sustentada.

O Arsenal está sendo vinculado a vários jogadores em janeiro, com o craque do Leicester, Youri Tielemans, e o meio-campista do Brighton, Alexis Mac Allister, na mira. Os Gunners também estão interessados ​​no atacante do Shakhtar Donetsk, Mykhailo Mudryk.

Por enquanto, a equipe de Arteta está focada em fazer um retorno positivo após o intervalo do meio da temporada, com o rival londrino West Ham chegando para um derby no Boxing Day. O duelo está marcado para a próxima segunda-feira (26), às 17h (de Brasília).