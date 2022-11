Os jogadores mais altos da Sérvia na Copa do Mundo 2022

Seleção sérvia tem a maior média de altura da Copa do Qatar

A seleção brasileira está enfrentando a Sérvia, nesta quarta-feira (24), em duelo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 e uma coisa que se nota bastante na partida é a grande diferença de altura que os sérvios têm em relação aos comandados de Tite.

O mais alto da seleção brasileira é o goleiro Alisson, com 1,93 m, contra os mais de dois metros de Vanja Milinkovic-Savic — segundo mais alto entre todos os 831 jogadores no torneio, com 2,02 m. Perdendo apenas para o Perdendo apenas para o goleiro da Holanda, Andries Noppert. O time titular da Sérvia tem, em média, 1,87m de altura, a maior de todas as equipes que disputam o Mundial da Rússia.

Dos 46 jogos oficiais da seleção sérvia desde a última Copa do Mundo, incluindo amistosos. Foram 83 gols a favor, sendo 25 de cabeça (30%). O centroavante Mitrovic foi o responsável por 12 desses gols de cabeça da seleção nos últimos quatro anos, ou seja, praticamente metade.

Pensando nisso, a GOAL te mostra o top 6 dos jogadores sérvios mais altos das Copa.

Os jogadores mais altos da Sérvia na Copa do Mundo 2022