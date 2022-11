Goleiro da Holanda na Copa do Mundo de 2022 é o jogador mais alto da história do torneio

Com mais de 2 metros, Andries Noppert fez boas defesas em sua estreia pela seleção holandesa

Andries Noppert estreou na Copa do Mundo de 2022 já colocando o seu nome na história. O goleiro holandês foi um dos grandes destaques na vitória por 2 a 0 sobre Senegal, um triunfo bem mais difícil do que sugere o placar. Foram quatro defesas no total, sendo pelo menos duas de grande dificuldade. Mas o que lhe garantiu um lugar único nos mundiais foi sua altura: com 2 metros e 3 centímetros de altura, Andries tornou-se o atleta mais alto a ter jogado o torneio.

O holandês superou o atacante inglês Peter Crouch e o croata Lovre Kalinic, ambos com 2,1 metros. Nesta Copa do Mundo de 2022, além de Andries Noppert, outros dois goleiros completam a lista dos jogadores mais altos: Vanja Milinkovic-Savic, da Sérvia, tem 2,2 metros enquanto Thibaut Courtois tem 2 metros de altura.

Aos 28 anos, Andries Noppert defende o modesto Heerenveen, na Holanda, e foi uma das maiores surpresas na lista de convocados feita pelo técnico Louis van Gaal. Andries, afinal de contas, ainda não havia disputado nenhuma partida pela seleção holandesa quando viu seu nome na lista para a Copa do Mundo – enquanto os titulares mais habituais de meses antes, Cillessen e Flekken, sequer foram chamados.

Se chegou como incógnita ao Qatar, Andries deu bons sinais de que pode dar aos holandeses a segurança que eles desejam sob as traves. De qualquer maneira, se possuir algum senso de humor o arqueiro da Holanda pode bater no peito para afirmar que é o maior jogador de todas as Copas do Mundo. Em estatura, claro.