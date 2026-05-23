Os jogadores do PSV, Dest e Pepi, recebem esclarecimentos sobre a participação na Copa do Mundo

Os jogadores do PSV Ricardo Pepi e Sergiño Dest foram incluídos na lista definitiva da seleção dos Estados Unidos para a Copa do Mundo, segundo o The Athletic. A lista de 26 jogadores também conta com o ex-jogador do PSV Malik Tillman, que atualmente joga pelo Bayer Leverkusen. O técnico Mauricio Pochettino divulgará a lista definitiva em breve.

Para Dest, que já disputou 37 partidas pela seleção, esta será a segunda vez que ele participa de uma Copa do Mundo. O lateral-direito do PSV também esteve no Catar em 2022, quando a equipe foi eliminada nas oitavas de final por 3 a 1 pela seleção holandesa.

Pepi e Tillman se preparam para sua primeira Copa do Mundo. O atacante e o meio-campista ofensivo somam, respectivamente, 35 e 28 partidas pela seleção dos EUA. Haji Wright, que marcou contra a Holanda há quase quatro anos, também foi convocado por Pochettino.

Os Estados Unidos, responsáveis pela organização da Copa do Mundo juntamente com o Canadá e o México, enfrentarão, na fase de grupos, sucessivamente o Paraguai, a Austrália e a Turquia. Como preparação para a Copa do Mundo, serão disputados amistosos contra o Senegal e a Alemanha.

Seleção completa dos Estados Unidos para a Copa do Mundo:

Goleiros: Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution), Chris Brady (Chicago Fire)

Defesa: Chris Richards (Crystal Palace), Tim Ream (Charlotte FC), Mark McKenzie (FC Toulouse), Auston Trusty (Celtic), Miles Robinson (FC Cincinnati), Antonee Robinson (Fulham), Sergiño Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Max Arfsten (Columbus Crew)

Meio-campo: Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Christian Pulisic (AC Milan), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Brenden Aaronson (Leeds United)

Ataque: Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City), Timothy Weah (Olympique de Marselha), Alejandro Zendejas (Club América).