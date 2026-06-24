"Os jogadores de Gana merecem isso!"... Bellingham se opõe à sua escolha como melhor jogador da partida

Jude Bellingham, estrela da seleção da Inglaterra, surpreendeu a todos com declarações humildes após o empate sem gols contra Gana na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, afirmando que não merecia o prêmio de melhor jogador da partida, apesar de tê-lo recebido oficialmente.

O jogador do Real Madrid disse, em declarações transmitidas pela rede “TNT Sports” após a partida: “Sinceramente, não acho que mereça esse prêmio. Ele deveria ter ido para um dos jogadores de Gana, que defenderam muito bem durante toda a partida”.

Ele acrescentou: “Tive alguns bons momentos, mas foi muito difícil entrar no ritmo da partida. Agradeço a todos que votaram em mim, mas acho que um dos jogadores de Gana merecia mais o prêmio”.

Bellingham reconheceu a dificuldade do confronto contra a seleção de Gana, que conseguiu fechar os espaços e limitar o perigo da seleção inglesa, dizendo: “Eles jogaram para conquistar um ponto que os aproximaria da classificação e merecem elogios pelo que fizeram”.

O astro inglês também destacou um fenômeno recorrente com os “Três Leões” em grandes torneios, explicando: “Sempre acontece a mesma coisa com a Inglaterra: vencemos o primeiro jogo e apresentamos um bom desempenho, mas depois tropeçamos e empatamos no segundo jogo”.

A seleção inglesa não conseguiu furar a defesa ganesa durante os 90 minutos, tendo que se contentar com um ponto que a manteve em boa posição no grupo, mas desperdiçou a chance de garantir antecipadamente a classificação para as oitavas de final.

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