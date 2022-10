Os 'hat-tricks' de Haaland, Cristiano Ronaldo e Messi

Números do norueguês ainda não se comparam aos dos craques, mas chamam atenção

Se Cristiano Ronaldo e Lionel Messi dominaram a última década quando o assunto são gols, um competidor a altura finalmente parece ter surgido, e os números são cada vez mais impressionantes.

Aos 22 anos de idade, o norueguês é a bola da vez do Manchester City, e neste domingo voltou a chocar o mundo com uma atuação de elite contra o United, com um hat-trick marcado na vitória por 6x3.

Os números ainda não são comparáveis aos dos veteranos, que são os recordistas de hat-tricks, mas são cada vez mais expressivos. A Goal reuniu os números dos três craques.

Cristiano Ronaldo

Dono do recorde de mais hat-tricks no futebol, o português já acumula 60 tripletes. 50 deles são por clubes; Man United, Real Madrid e Juventus, enquanto outros 10 foram marcados por Portugal, e renderam a marca de mais hat-tricks por uma seleção.

44 hat-tricks com o Real Madrid

10 com Portugal

3 com o Manchester United

3 com a Juventus

Lionel Messi

Eterno rival de Cristiano Ronaldo, Messi persegue de perto o português no quesito tripletes. Aos 35 anos de idade, o argentino do Paris Saint-Germain passou grande parte de sua carreira no Barcelona, e soma 56 hat-tricks, apenas quatro atrás de CR7.

48 hat-tricks pelo Barcelona

8 com a Argentina

0 com PSG

Erling Haaland

Mesmo com a pouca idade, os números de Haaland já são expressivos. Até agora foram impressionantes 15 hat-tricks, em suas passagens por Noruega, Áustria, Alemanha e Inglaterra, onde tem um início impressionante no Manchester City.

5 hat-tricks com Salzburg

4 com Borussia Dortmund

3 com o Manchester City

2 com a Noruega

1 com Molde

CR7 e Messi na idade de Haaland

Mas e quando Cristiano e Messi tinham a idade de Haaland, 22 anos? É aqui que os números do norueguês ficam ainda mais impressionantes. Messi tinha marcado apenas dois tripletes aos 22, enquanto Cristiano nunca havia balançado as redes três vezes em uma mesma partida.

Haaland aos 22:15 hat-tricks

Messi aos 22: 2 hat-tricks