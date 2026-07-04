Os gols de Mbappé expõem a impotência de Ronaldo e do quarteto dos Gauleses

A seleção da França se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo após vencer o Paraguai por 1 a 0, com um gol marcado de pênalti por Kylian Mbappé.

Mbappé elevou sua contagem para 7 gols na atual edição da Copa do Mundo de 2026.

A rede “Squawka” informou que Kylian Mbappé chegou ao seu 11º gol nas fases eliminatórias da Copa do Mundo.

E acrescentou: “O que Mbappé marcou nas fases eliminatórias equivale exatamente ao total de gols que Cristiano Ronaldo marcou em toda a sua trajetória na competição”.

A rede destacou que os gols de Mbappé na Copa do Mundo somam 19, o mesmo número marcado pelos quatro jogadores Thierry Henry, Olivier Giroud, Zinedine Zidane e Karim Benzema (juntos).

Ela ressaltou que Mbappé ampliou a vantagem na liderança da lista dos maiores artilheiros da história das fases eliminatórias da Copa do Mundo, com 11 gols.