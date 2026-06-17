Michael Olise continua a consolidar sua posição como uma das principais promessas do futebol europeu, depois de se tornar, em pouco tempo, peça fundamental no projeto do Bayern de Munique, além de ter começado a deixar sua marca com a seleção francesa no cenário mundial.

Reportagens da imprensa indicam que o Bayern de Munique se prepara para agir a fim de garantir o futuro de seu ponta francês com um novo contrato de longo prazo, tendo em vista o desempenho que ele tem apresentado desde que se juntou ao clube alemão e o interesse que tem despertado em vários grandes clubes europeus.

De acordo com o jornalista Nicolò Schira, o Bayern planeja prorrogar o contrato de Olise até 2031, com as negociações a serem concluídas após o término da Copa do Mundo de 2026.

Sera acrescentou, pela plataforma X, que o clube bávaro pretende conceder ao jogador de 24 anos um aumento significativo no salário, em reconhecimento às suas contribuições durante a última temporada, o que pode torná-lo o segundo jogador mais bem pago da equipe, atrás apenas do atacante inglês Harry Kane.

A iniciativa do Bayern ocorre em um momento em que o nome de Oliseu tem sido associado ao interesse de importantes clubes europeus, entre eles o Real Madrid e o Paris Saint-Germain, o que levou a diretoria do clube alemão a acelerar as negociações para manter um de seus principais elementos ofensivos. O contrato atual de Olièsi se estende até 2029, mas a diretoria do Bayern parece empenhada em definir seu futuro antecipadamente, como parte de seus planos para manter o núcleo principal da equipe nos próximos anos.

O brilho do jogador francês não se limitou ao nível dos clubes, já que ele continuou a apresentar ótimas atuações pela seleção de seu país na Copa do Mundo que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Oulissé contribuiu para a vitória da França por 3 a 1 sobre o Senegal na estreia da fase de grupos, na terça-feira, ao dar um passe decisivo que resultou no primeiro gol de Mbappé, quebrando assim a resistência da defesa senegalesa, abrindo assim caminho para a vitória. Oulissé confirmou, assim, a continuidade do nível impressionante que exibiu durante a última temporada com o Bayern de Munique.

O ponta francês tornou-se um dos maiores vencedores da última temporada, graças à evolução de seu papel no time alemão e à sua capacidade de transferir essa influência para a seleção nacional, o que reforçou a convicção do Bayern de que era necessário renovar seu contrato antes que a concorrência por seus serviços aumentasse.