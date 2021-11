Lucas Veríssimo se lesiona em goleada do Benfica e preocupa seleção

O Benfica goleou o Braga por 6 a 1 neste domingo (7), em duelo válido pelo Campeonato Português, mas algumas notícias preocupam. João Mário e Lucas Veríssimo deixaram o gramado do Estádio da Luz ainda no primeiro tempo com lesões.

Em uma dividida, Lucas Veríssimo prendeu o pé direito no chão e seu joelho se deslocou. Imediatamente o zagueiro recebeu atendimento e deixou o campo na maca.

Lance da lesão de Lucas Veríssimo. Jogador saiu de maca. Joelho direito prende ao tentar o desarme. Preocupa demais para a seleção brasileira 🇧🇷. pic.twitter.com/Xpdom8Rw62 — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) November 7, 2021

Após a partida, Jorge Jesus confirmou o pessimismo quanto à situação do zagueiro brasileiro. "A lesão do Veríssimo é gravíssima", pontuou o treinador do Benfica.

A preocupação se estende à seleção brasileira. Veríssimo está entre os convocados, mas sua presença no grupo é incerta para os duelos contra Colômbia (11/11) e Argentina (16/11). Os atletas convocados por Tite já começaram a se apresentar na concentração da equipe.

Para os jogos da Data Fifa de novembro, Tite conta apenas com atletas que atuam no futebol europeu (exceção ao goleiro Gabriel Chapecó, do Grêmio). Se mantiver o padrão para os jogadores de linha, o treinador deve convocar algum defensor que atue na Europa. Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea) são os zagueiros convocados além de Veríssimo.

Caso o corte se confirme, será a segunda vez que o zagueiro é chamado por Tite e se lesiona antes da apresentação à seleção. Em maio, uma lesão na coxa impediu Veríssimo de disputar os jogos da Data Fifa de junho.

Veríssimo pode ser o segundo jogador cortado por lesão nesta convocação. Roberto Firmino (Liverpool) deu lugar a Vinícius Jr. (Real Madrid).