Os convocados da seleção para amistosos contra Coreia do Sul e Japão

O técnico Tite anunciou na manhã desta quarta-feira (11), na sede da CBF, a lista de convocados da seleção brasileira para dois amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Haveria um duelo contra a Argentina, na Austrália, mas o jogo acabou cancelado pela Pitch, organizadora do amistoso, devido a pedidos da própria AFA, federação argentina, que argumentou com a entidade durante semanas para que o confronto não ocorresse.

Portanto, serão dois amistosos: primeiro, o Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul, no Seul World Cup Stadium, no dia 2 de junho, às 8h (de Brasília). Depois disso, a seleção vai à Tóquio encarar os japonenses, no dia 6 de junho, às 7h20 (de Brasília), no Estádio Nacional de Tóquio.

Nessa convocação, a grande surpresa foi a presença do volante Danilo, do Palmeiras, entre os convocados que atuam no futebol brasileiro pela primeira vez na seleção principal. Aliás, o treinador confirmou o retorno de Gabriel Jesus, do Manchester City, entre os convocados, depois de um tempo ausente da lista.

Fora da última convocação por uma lesão, o atacante Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, teve seu retorno confirmado para os dois amistosos. Para completar, o treinador manteve o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, na seleção.

Quem são os convocados para os amistosos?

Nesta lista, aliás, a comissão técnica já trabalha com 25 a 27 nomes, visando uma possibilidade de permissão da Fifa para a Copa do Mundo, superando os tradicionais 23 jogadores. Desta forma, a lista final de Tite para os amistosos é a seguinte:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Defensores

Daniel Alves (Barcelona)

Danilo (Juventus)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Alex Telles (Manchester United)

Alex Sandro (Juventus)

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid)

Bruno Guimarães (Newcastle United)

Fabinho (Liverpool)

Danilo (Palmeiras)

Fred (Manchester United)

Philippe Coutinho (Aston Villa)

Lucas Paquetá (Olympique de Lyon)

Atacantes

Gabriel Jesus (Manchester City)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Rodrygo (Real Madrid)

Richarlison (Everton)

Neymar (PSG)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid)

Raphinha (Leeds United)

O Brasil foi a primeira seleção da América do Sul a garantir vaga na Copa, seguida de Argentina, Uruguai e Equador. Além desses jogos, o Brasil ainda terá mais dois amistosos em setembro antes do anúncio da lista final para a Copa do Mundo do Qatar.

No Mundial, a seleção enfrentará Sérvia, Suíça e Camarões na primeira fase do torneio. Importante lembrar que o Brasil ainda tem um jogo para fazer contra a Argentina, em campo neutro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, já que a partida precisou ser interrompida por agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Até o momento, a Fifa não definiu quando e onde será realizado o duelo.