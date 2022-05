AFA cancela amistoso com o Brasil e frustra planos da CBF

A Seleção Brasileira já tinha tudo programado para o amistoso contra a Argentina, agendado para o dia 11 de junho, em Melbourne, na Austrália. Os ingressos, inclusive, já estavam sendo comercializados, mas por um pedido da AFA o confronto foi cancelado.

Segundo soube a GOAL, desde o início a Argentina se mostrou contrária a organização desta partida. Os hermanos ainda têm um duelo pendente com os brasileiros, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, que deve acontecer em setembro, em local a ser confirmado e fizeram de tudo nos bastidores para evitar este confronto de junho.

A AFA passou semanas argumentando com a Pitch, empresa responsável pelos amistosos das duas equipes e conseguiu convence-los a cancelar o compromisso. A situação causou revolta e frustou os planos da CBF que já contava com a partida como forma de preparação para a Copa do Mundo. A ideia era enfrentar um adversário mais forte e considerado um dos candidatos ao título.

Agora, segundo o coordenador Juninho, o Brasil busca um adversário africano, em jogo que deve ser disputado na Europa.

Em junho, a seleção brasileira planeja se reunir por quase duas semanas. Além do confronto contra os argentinos, que foi cancelado, o Brasil enfrenta Correia do Sul e Japão, ambos os jogos acontecerão no continente asiático.