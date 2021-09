Os convocados da Colômbia para enfrentar o Brasil pelas Eliminatórias

Borja, do Grêmio, foi chamado por Reinaldo Rueda para os três compromissos da Tricolor no mês de outubro; Uruguai e Equador são os outros adversários

A Federação Colombiana de Futebol anunciou nesta quarta-feira (29) a lista dos jogadores convocados para os três jogos da seleção principal no mês de outubro contra Uruguai, Brasil e Equador. Entre os chamados pelo técnico Reinaldo Rueda está o atacante Miguel Borja, do Grêmio, mas não o meia James Rodríguez, que recentemente trocou o Everton, da Inglaterra, pelo futebol do Qatar.

A seleção brasileira enfrenta os colombianos fora de casa no domingo, dia 10, em Barranquilla, em duelo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Será o segundo jogo da Tricolor em um mês cheio para as seleções sul-americanas em função da rodada tripla: primeiro, encara o Uruguai fora (7/10); depois, recebe o Equador em casa (14/10).

Vivendo boa fase no Grêmio, Borja é o único convocado do futebol brasileiro à lista de Rueda e irá perder três jogos do time na sequência da Série A: ele deve atuar contra o Sport Recife no domingo, dia 3, antes de se ausentar diante de Cuiabá (casa, dia 6), Santos (fora, dia 10) e Fortaleza (fora, dia 13) antes de estar novamente à disposição para o clássico regional contra o Juventude (17).

Com 13 pontos em nove rodadas, a Colômbia ocupa a quinta colocação nas Eliminatórias Sul-americanas e jogaria, hoje, a repescagem para chegar ao Mundial do Qatar.

📝 Estos son los elegidos por @ReinaldoRuedaDT para disputar la triple fecha de octubre de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 🇶🇦#VamosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/kzNNa78YfZ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 29, 2021

A lista dos convocados: