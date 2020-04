Os cinco maiores jogadores brasileiros da história do futebol português

Jardel, Deco, Jonas, Valdo e Hulk são os vencedores numa eleição com mais de 150 profissionais da imprensa portuguesa

sempre foi a segunda casa do futebol brasileiro. Há décadas que o país coirmão recebe centenas de jogadores que resolvem atravessar o Atlântico em busca do sonho de triunfar na Europa. Foram vários os que tiveram sucesso, tendo conquistado títulos e, acima de tudo, reconhecimento. Mas quais são os maiores? Quais são os melhores?

A Goal resolveu colocar uma pimenta na discussão e elegeu da forma mais democrática possível os cinco principais brasileiros da história na Terrinha. Para isso, escutou pouco mais de 150 profissionais ligados à imprensa esportiva portuguesa, entre eles jornalistas, comentaristas, ex-jogadores e treinadores (lista completa abaixo).

O critério escolhido foi... não ter um único critério. Cada participante teve a liberdade para definir as razões dos votos: número de jogos e conquistas, tempo de casa, qualidade técnica e tática, liderança, afinidade pessoal, entre outros. Houve, por exemplo, quem escolhesse apenas os atletas que viu jogar. Ao todo, 39 nomes foram mencionados.

Por fim, mas não menos importante, também foi opcional a consideração pelos naturalizados, como Deco, Pepe e Liedson. É importante ressaltar que alguns dos convidados resolveram considerar os três em questão como portugueses, visto que defenderam a seleção nacional.

1 - JARDEL (138 VOTOS)

Ex- e , foi uma verdadeira máquina goleadora no futebol português. Com uma presença de área acima da média e muito carisma fora das quatro linhas, brilhou no e também no , entre 1996 e 2003 - teve ainda uma curta passagem pelo Beira-Mar, em 2006. Foi artilheiro da liga portuguesa em cinco oportunidades e levantou dez troféus. Depois que deixou Portugal, rodou praticamente por meio mundo ( , , , Chipre, , Bulgária e ).

2 - DECO (93 VOTOS)

Chegou a Portugal pelas mãos do , mas prontamente precisou sair para ganhar experiência em times menores: Alverca e Salgueiros. Em 1998, já mais maduro, foi então contratado pelo Porto, onde acabaria por tornar-se um dos maiores de todos os tempos. Ganhou onze títulos, com destaque para o triunfo histórico na Liga dos Campeões 2003/04. Naturalizou-se português e também teve grande desempenho na seleção (75 jogos oficiais e cinco gols). Fez ainda sucesso por , e .

3 - JONAS (92 VOTOS)

Mais um com faro de gol apurado e técnica diferenciada. Foi adquirido pelo Benfica já com uma longa bagagem nas costas ( , , Portuguesa, Grêmio e ) e não tardou a cair nas graças da torcida encarnada. Foi decisivo na conquista de nove títulos, sendo quatro ligas (três delas consecutivas), e garantiu ainda a artilharia por duas vezes. Atingiu o posto de segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube da Luz, com 137 gols.

4 - VALDO (75 VOTOS)

Depois de anos no Grêmio, chegou a Portugal com o título de "melhor jogador do ". Rapidamente assumiu a liderança (técnica e tática) do meio-campo do Benfica, onde jogou entre 1988 e 1991 e, posteriormente, de 1995 a 1997. Foi campeão em quatro oportunidades, com destaque para duas ligas, o que ajudou-o a garantir presença na de 1990. Na Luz, atuou ao lado de outros brasileiros de peso, como Aldair, Mozer e Ricardo Gomes.

5 - HULK (61 VOTOS)





Um verdadeiro "achado" do Porto. Desembarcou no futebol português em 2008, depois de longos anos no (Kawasaki Frontale, Consadole Sapporo e Tokyo Verdy). Participou de uma equipe que deixou saudades, onde brilhou ao lado de Falcão Garcia, e acabou vendido num negócio milionário para o . Ao todo, marcou 78 gols em quatro temporadas e meia e conquistou 11 títulos, com destaque para a caminhada vencedora na de 2010/11.

TODOS OS VOTOS:

1 - Jardel - Porto, Sporting e Beira- Mar (138 votos)

2 - Deco - Alverca, Salgueiros e Porto (93 votos)

3 - Jonas - Benfica (92 votos)

4 - Valdo - Benfica (75 votos)

5 - Hulk - Porto (61 votos)

6 - Ricardo Gomes - Benfica (53 votos)

7 - Luisão - Benfica (44 votos)

8 - Mozer - Benfica (38 votos)

9 - Aloísio - Porto (35 votos)

10 - Liedson - Sporting e Porto (26 votos)

11 - André Cruz - Sporting (25 votos)

12 - Branco - Porto (17 votos)

13 - Pepe - Marítimo e Porto (15 votos)

14 - Helton - União Leiria e Porto (10 votos)

15 - Luizinho - Sporting (8 votos)

16 - David Luiz - Benfica (5 votos)

- Ederson - GD Ribeirão, Rio Ave e Benfica (5 votos)

17 - Derlei - União Leiria, Porto, Benfica e Sporting (4 votos)

- Isaías - Rio Ave, Boavista, Campomaiorense e Benfica (4 votos)

18 - Silas - Sporting (3 votos)

- Ramires - Benfica (3 votos)

- Júlio César - Benfica (3 votos)

19 - Fernando - Estrela Amadora e Porto (2 votos)

- Paulinho Cascavel - Porto, V. Guimarães, Sporting e Gil Vicente (2 votos)

- Alex Telles - Porto (2 votos)

- Geraldão - Porto (2 votos)

- Celso - Porto (2 votos)

- Juary - Porto e Boavista (2 votos)

20 - Lima - Belenenses, Braga e Benfica (1 voto)

- Paulo Assunção - Nacional e Porto (1 voto)

- Diego - Porto (1 voto)

- Casagrande - Porto (1 voto)

- Donizete - Benfica (1 voto)

- Edílson Capetinha - Benfica (1 voto)

- Danilo - Porto (1 voto)

- Felipe - Porto (1 voto)

- Alex Sandro - Porto (1 voto)

- Éwerton - Marítimo (1 voto)

- Marco Aurélio - Belenenses (1 voto)

TODOS OS PARTICIPANTES:

Acácio Santos - Treinador e comentarista

Adérito Esteves - Jornalista

Alcides Freire - Jornalista

Alexandre Carvalho - Jornalista

Ana Camboa - Jornalista

André Silva - Jornalista

André Morais - Jornalista

Andreia Candeias - Jornalista

António Barroso - Jornalista

António Botelho - Jornalista

António Carraça - Ex-dirigente e comentarista

António Casanova - Jornalista

António Pedro Carvalho - Jornalista

Antonio Pires - Jornalista

Bruna Valente - Jornalista

Bruno Dias - Treinador e comentarista

Bruno Fernandes - Jornalista

Bruno Sousa Ribeiro - Jornalista

Bruno Valério - Jornalista

Bruno Venâncio - Jornalista

Carlos Dias - Jornalista

Carlos Manuel - Ex-treinador e comentarista

Carlos Nogueira - Jornalista

Carlos Rodrigues - Jornalista

Catarina Cardoso - Jornalista

Catarina Faustino - Jornalista

Catarina Pereira - Jornalista

Cláudia Oliveira - Jornalista

Cláudia Lopes - Jornalista

Claudia Martins - Jornalista

David Marques - Jornalista

Diogo Pombo - Jornalista

Duarte Tornesi - Jornalista

Eduardo da Silva - Jornalista

Elsa Bicho - Jornalista

Fábio Lima - Jornalista

Fernando Urbano - Jornalista

Filipa Pereira - Jornalista

Filipe Dias - Jornalista

Filipe Gonçalves - Jornalista

Filipe Pedras - Jornalista

Francisco Correa - Jornalista

Francisco Guimarães - Treinador e comentarista

Gonçalo Guimarães - Jornalista

Helder Santos - Jornalista

Hugo Forte - Jornalista

Isaura Almeida - Jornalista

Jaime Cravo - Jornalista

João Almeida Rosa - Jornalista

João Aroso - Treinador e comentarista

João Carlos Soares Ribeiro - Jornalista

João Esteves - Jornalista

João Gomes Dias - Jornalista

João Marcelino - Jornalista

João Nunes - Jornalista

João Paulo Costa - Treinador e comentarista

João Paulo Ribeiro - Jornalista

João Pimpim - Jornalista

João Socorro Viegas - Jornalista

João Tralhão - Treinador e comentarista

José Boto - Scout

José Carlos Ferreira - Jornalista

José Carlos Lourinho - Jornalista

José Carlos Sousa - Ex-jogador e comentarista

José Manuel Freitas - Jornalista

José Nunes - Jornalista

José Pedro Pinto - Jornalista

Leonel Lopes Gomes - Jornalista

Luís Aguilar - Jornalista

Luís Antunes - Jornalista

Luís Calvo - Jornalista

Luís Carlos Lobos - Jornalista

Luís Catarino - Comentarista

Luís Critóvão - Jornalista

Luís Martins - Jornalista

Luís Mateus - Jornalista

Luís Miguel Pereira - Jornalista

Luís Mota - Jornalista

Luís Pedro Ferreira - Jornalista

Luís Rocha Rodrigues - Jornalista

Madalena Gala - Treinadora e comentarista

Maniche - Ex-jogador e comentarista

Manuel Casaca - Jornalista

Manuel Queiroz - Jornalista

Marco Gonçalves - Jornalista

Marco Oliva - Jornalista

Maria Inês Pedroso - Jornalista

Mariana Águas - Jornalista

Mariana Cabral - Jornalista

Mário Cagica - Jornalista

Mário Duarte - Jornalista

Mário Rui Ventura - Jornalista

Marta Grilo - Jornalista

Marta Simões - Jornalista

Miguel Belo - Jornalista

Miguel Custódio - Jornalista

Nélson Marquez Feiteirona - Jornalista

Nuno Luz - Jornalista -

Nuno - Jornalista

Nuno Martins - Jornalista

Nuno Matos - Jornalista

Nuno Raposo - Jornalista

Nuno Reis - Jornalista

Nuno Travassos - Jornalista

Paulo Alves - Jornalista

Paulo Futre - Ex-jogador e comentarista

Paulo Pedrosa - Jornalista

Paulo Pinto - Jornalista

Paulo Rico - Jornalista

Pedro Azevedo - Jornalista

Pedro Candeias - Jornalista

Pedro Cunha - Jornalista

Pedro Filipe Maia - Jornalista

Pedro Fragoso - Jornalista

Pedro Gonçalo Pinto - Jornalista

Pedro Henriques - Comentarista

Pedro Maia - Jornalista

Pedro Martins - Jornalista

Pedro Mendonça - Jornalista

Pedro Pinto - Jornalista

Pedro Ribeiro - Apresentador

Pedro Soares - Jornalista

Pedro Sousa - Jornalista

Rafael Toucedo - Jornalista

Ricardo Barras - Jornalista

Ricardo Lestre - Jornalista

Ricardo Rocha - Ex-jogador e comentarista

Rita Latas - Jornalista

Rodrigo Coimbra - Jornalista

Ruben Valente - Jornalista

Rui Amaro - Comentarista

Rui Almeida - Jornalista

Rui Baioneta - Jornalista

Rui Farinha - Jornalista

Rui Malheiro - Jornalista

Rui Miguel Gomes - Jornalista

Rui Miguel Melo - Jornalista

Rui Pedro Braz - Jornalista

Rui Teixeira - Jornalista

Sara Marques - Jornalista

Sergio Andre - Jornalista

Sérgio Filipe Oliveira - Jornalista

Sérgio Krithinas - Jornalista

Sérgio Pereira - Jornalista

Sérgio Pires - Jornalista

Sofia Oliveira - Jornalista

Sousa Martins - Jornalista

Tiago Peres Costa - Jornalista

Tomás da Cunha - Jornalista

Toni - Ex-jogador, treinador e comentarista

Valter Madureira - Jornalista

Valter Marques - Jornalista

Vasco Correia - Apresentador

Vítor Maia - Jornalista

Vítor Rodrigues - Jornalista