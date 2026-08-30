Os bastidores da nova era: como Mourinho mudou o Real Madrid?

Cresce a certeza dentro do Real Madrid de que o retorno de José Mourinho ao banco de treinador do Bernabéu era exatamente o que o clube precisava, segundo o renomado jornalista do"AS" espanhol, José Félix Díaz.

Díaz acrescentou que a frase "a melhor contratação de verão do Real Madrid foi o treinador" passou a ser repetida dia após dia em Valdebebas. É dita com total convicção e confirma uma decisão tomada apesar das muitas vozes críticas ouvidas quando se confirmou, nos últimos dias de abril, que José Mourinho havia sido escolhido para comandar o Real Madrid. E, em menos de dois meses, o português conseguiu conquistar a todos.

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Díaz continuou: "O que acontece dentro de campo é o que dará o veredito final. Mas a crença de que o clube tomou a decisão certa continua a crescer internamente, especialmente no vestiário e no ritmo diário de uma equipe que agora parece totalmente comprometida em lutar do primeiro ao último minuto, seja nas partidas ou nos treinos".

Como Mourinho mudou o Real Madrid

A realidade cotidiana em Valdebebas não se parece muito com o clima que cercava o clube há um ano. Xabi Alonso nunca conseguiu se comunicar de verdade. Ele fracassou em se tornar parte da dinâmica que deve sempre existir entre o clube e seu treinador, e isso levou gradualmente à deterioração do ambiente geral, segundo o artigo.

E acrescentou: "Os jogadores são os primeiros a sentir o estado dessa relação e, quando a veem começar a se desfazer, se desligam e deixam de trabalhar como grupo. Isso aconteceu inclusive durante o Mundial de Clubes no verão de 2025, o que gerou uma sensação constante de incerteza dentro do Real Madrid, entre os dirigentes e também entre aqueles que influenciam à sua própria maneira: os jogadores. Álvaro Arbeloa tentou mudar as coisas, mas o vestiário enfrentou muitas circunstâncias semelhantes, e a história se repetiu".

Díaz prosseguiu: "Mourinho chegou e, como este jornal já havia noticiado (AS), mudou imediatamente os hábitos, as regras e a rotina. Seu objetivo era resgatar o respeito dos jogadores pelo escudo, bem como o senso de responsabilidade interna, na tentativa de despertar uma equipe que havia se tornado inerte e desligada, e que ao longo das duas temporadas anteriores vinha funcionando em grande parte segundo seus próprios termos. Ele também sentou com cada jogador para explicar exatamente o que esperava dele, enquanto aqueles que a princípio considerou dispensáveis receberam a oportunidade de mudar sua opinião".

E continuou: "O resultado é uma sensação crescente de certeza de que a decisão de trocar de treinador, e de voltar de certa forma ao passado, foi o melhor passo do clube desde o próprio retorno de Carlo Ancelotti, que veio quase por acaso. O italiano e o português chegaram depois de praticamente se oferecerem ao clube, ainda que no caso de Mourinho tenha sido por meio de Jorge Mendes, o influente agente que desempenhou um papel fundamental no retorno do treinador ao Bernabéu".

Uma velha amizade

E prosseguiu: "Ao contrário de muitos outros treinadores que passaram pelo Real Madrid, Florentino Pérez e Mourinho mantiveram contato, ainda que intermitente, ao longo de 13 anos de separação. As mensagens sempre eram trocadas nos momentos certos. A relação se parecia com a de um velho amigo: mesmo que raramente se ouça falar dele, nunca se duvida de que ele estará presente quando você precisar".

Díaz complementou: "Tudo isso ajudou a pavimentar o caminho para um retorno que incluiu, assim como o retorno de Ancelotti antes dele, um elemento de sorte. No caso de Mourinho, Zinédine Zidane já havia se comprometido com a seleção francesa. Já no caso de Ancelotti, nenhum dos candidatos alternativos conseguiu convencer os tomadores de decisão".

E concluiu: "Ao voltar, o treinador (Mourinho) não buscou simplesmente impor sua autoridade, mas começou a convencer, a se comunicar e a construir consenso. Seu primeiro pedido, além de eliminar as multas como forma de punição e de garantir que todos os jogadores lesionados completassem a reabilitação em Valdebebas, foi utilizar Bernardo Silva como volante posicionado mais recuado. E, com base no que veio depois, talvez a ideia não fosse tão ruim afinal".

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