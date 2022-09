Os 105 estádios licenciados do FIFA 23

FIFA 23 traz de volta alguns estádios clássicos, enquanto apresenta outros que aparecem pela primeira vez no jogo

Nem todos os componentes estéticos dos videogames de futebol importam muito - como mudanças quase imperceptíveis nos menus - mas os estádios fazem a diferença na imersão dos usuários na experiência. Felizmente, o FIFA 23 possui uma grande variedade de estádios, grandes e pequenos, em um esforço para tornar o jogo no mais realista da EA Sports até agora.

Dos estádios aos cânticos personalizados da torcida, os fãs ficarão ansiosos para ver como os estádios estão na última edição da franquia.

A GOAL te mostra todos os estádios licenciados disponíveis no FIFA 23, que será lançado mundialmente em 30 de setembro.

Novos estádios no FIFA 23

Há cinco novos campos licenciados que nunca apareceram em um título da FIFA, bem como dois que retornam de ausências temporárias.

O Manchester City Academy Stadium e o Banc of California Stadium recebem partidas de futebol feminino, já que a EA Sports passará a ter clubes femininos a partir desta edição.

Estádio Clube(s) Manchester City Academy Stadium Manchester City feminino Philips Stadion PSV Europa-Park Stadium Freiburg El Sadar Osasuna Banc of California Stadium Los Angeles FC La Bombonera Boca Juniors Allianz Stadium Juventus

Estádios da Premier League no FIFA 23

A EA Sports novamente possui uma lista completa de 20 clubes de estádios da Premier League no FIFA 23, com lugares populares como Anfield, Emirates Stadium, Old Trafford disponíveis para jogar em qualquer modo de jogo.

No entanto, o City Ground de Nottingham Forest estará disponível como uma adição gratuita para download após o lançamento, já que a EA Sports ainda dá os toques finais na casa do clube recém-promovido.

Estádio Clube(s) Anfield Liverpool Craven Cottage Fulham Elland Road Leeds United Emirates Stadium Arsenal Etihad Stadium Manchester City Goodison Park Everton Community Stadium Brentford King Power Stadium Leicester City London Stadium West Ham Molineux Stadium Wolverhampton Old Trafford Manchester United Selhurst Park Crystal Palace St James' Park Newcastle St. Mary's Stadium Southampton Stamford Bridge Chelsea The Amex Stadium Brighton The City Ground Nottingham Forest Tottenham Hotspur Stadium Tottenham Villa Park Aston Villa Vitality Stadium Bournemouth

Estádios das divisões inferiores da Inglaterra no FIFA 23

Além da lista completa de estádios da Premier League, alguns estádios das divisões inferiores da Inglaterra estarão no jogo.

Há um total de 14 estádios das divisões inferiores inglesas no FIFA 23.

Estádio Clube(s) Bramall Lane Sheffield United Cardiff City Stadium Cardiff City Carrow Road Norwich City Fratton Park Portsmouth Kirklees Stadium Huddersfield Town Loftus Road QPR MKM Stadium Hull City Riverside Stadium Middlesbrough Stadium of Light Sunderland Bet365 Stadium Stoke City Swansea.com Stadium Swansea City The Hawthorns West Brom Turf Moor Burnley Vicarage Road Watford

Estádios da Superliga feminina da Inglaterra no FIFA 23

A tão esperada introdução de clubes femininos finalmente chegou, conforme revelado pela primeira vez em julho, e a EA Sports deu vida à casa da equipe feminina do Manchester City.

Estádio Clube(s) Academy Stadium Manchester City

Estádios da Bundesliga no Fifa 23

Enquanto a Allianz Arena do Bayern de Munique permanece fora do jogo, 16 outros estádios da Bundesliga estão incluídos, com BayArena do Bayer Leverkusen e Signal Iduna Park do Borussia Dortmund entre os destaques.

Estádio Clube(s) BayArena Bayer Leverkusen Borussia-Park Borussia Mönchengladbach Europa-Park Stadium Freiburg Mercedes-Benz Arena Stuttgart MEWA Arena Mainz Olympiastadion Hertha Berlim PreZero Arena Hoffenheim Red Bull Arena RB Leipzig RheinEnergieStadion Koln Signal Iduna Park Borussia Dortmund Stadion An der Alten Forsterei Union Berlim VELTINS-Arena Schalke 04 Volkswagen Arena Wolfsburg Wohninvest Weserstadion Werder Bremen WWK Arena Augsburg

Estádios da Bundesliga 2. no FIFA 23

Quer jogar na segunda divisão da Alemanha?

Você está com sorte, pois o FIFA 23 possui seis estádios da Bundesliga 2., com Hannover, Hamburgo e Arminia Bielefeld entre os representados.

Estádio Clube(s) Dusseldorf-Arena Fortuna Dusseldorf Heinz von Heiden-Arena Hannover Home Deluxe Arena Paderborn, Verl Max-Morlock-Stadion Nuremberg SchucoArena Arminia Bielefeld Volksparkstadion Hamburgo

Estádios de La Liga em FIFA 23

Assim como na Bundesliga, existem 16 estádios da primeira divisão espanhola disponíveis no FIFA 23, com El Sadar aparecendo pela primeira vez na história da franquia.

O Santiago Bernabéu e o Wanda Metropolitano serão os favoritos dos fãs, mas a EA Sports não conseguiu chegar a um acordo para trazer o Camp Nou do Barcelona de volta.

Estádio Clube(s) Coliseum Alfonso Perez Getafe ABANCA-Balaidos Celta Vigo Benito Villamarin Real Betis Estadio de La Cerámica Villarreal Montilivi Girona Estadio de Vallecas Rayo Vallecano El Sadar Osasuna Jose Zorrilla Real Valladolid Mestalla Valencia Estadio San Mames Athletic Bilbao Santiago Bernabeu Real Madrid Nuevo Mirandilla Cadiz Ramon Sanchez-Pizjuan Sevilla RCDE Stadium Espanyol Reale Arena Real Sociedad Wanda Metropolitano Atletico de Madrid

Estádios da Segunda Divisão Espanhola no FIFA 23

Estádio Clube(s) El Alcoraz Huesca Ciutat de Valencia Levante Estádio Gran Canaria Las Palmas Estádio Mendizorroza Alaves Estádio Rosaleda Malaga Estádio Nuevo Los Cármenes Granada Municipal de Butarque Leganes Municipal de Ipurua Eibar

Estádios da Ligue 1 no FIFA 23

Estádio Clube(s) Parc Olympique Lyonnais Lyon Velodrome Olympique de Marselha Parque dos Príncipes PSG

Estádios da Série A Italiana no FIFA 23

Estádio Clube(s) Allianz Stadium Juventus San Siro Milan, Inter de Milão

Estádios da Liga Portugal no FIFA 23

Estádio Clube(s) Estádio do Dragão Porto Estádio do Benfica Benfica

Estádios da MLS no FIFA 23

Estádio Clube(s) Banc of California Stadium LAFC, Algel City FC BC Place Vancouver Whitecaps Dignity Health Sports Park LA Galaxy Lumen Field Seattle Sounders, OL Reign Mercedes-Benz Stadium Atlanta United Providence Park Portland Timbers, Portland Thorna Red Bull Arena (New Jersey) New York Red Bulls, NJ/NY Gotham FC

Estádios de seleções no FIFA 23

Estádio Clube(s) Ataturk Olympic Stadium Turquia Wembley Stadium Inglaterra

Estádios de outras ligas no FIFA 23