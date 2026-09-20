Ortiz Arias: o árbitro que quebrou barreiras para dirigir o dérbi de Madri

O árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias se prepara para comandar o confronto entre Atlético de Madrid e Real Madrid, em uma designação histórica do comitê técnico de arbitragem, já que, pela primeira vez, um árbitro da capital Madrid será o responsável por dirigir o dérbi da cidade.

Segundo o jornal espanhol "Marca", Ortiz Arias, nascido em Madrid em 1984, se prepara para disputar sua sétima temporada na primeira divisão do Campeonato Espanhol, depois de ter alcançado um feito histórico na temporada passada, ao ser escolhido por Fran Soto para quebrar a regra do vínculo geográfico e dirigir o confronto entre Rayo Vallecano e Getafe, apesar de ser nascido em Madrid.

Aquele passo funcionou como ponto de partida, ao qual se juntaram posteriormente árbitros de destaque, como o andaluz Munuera Montero, que dirigiu o dérbi de Sevilha, e García Verdura, que comandou o dérbi da Catalunha.

Atualmente, a regra se limita a permitir que um árbitro nascido em uma determinada região dirija partidas realizadas dentro dessa mesma região, e não se estende às partidas que reúnem equipes de regiões diferentes, cuja arbitragem fica a cargo de um árbitro pertencente a uma dessas regiões.

Torcedor da seleção espanhola

Ortiz Arias trabalha como professor de educação física e também foi premiado com o troféu Guruceta, concedido pelo jornal "Marca", depois de ter sido escolhido o melhor árbitro da temporada 2021-2022.

Longe de seu trabalho no campo da arbitragem, Miguel Ángel é apaixonado por futebol e pela seleção espanhola, tendo viajado neste verão para Nova York na condição de torcedor, para curtir a final da Copa do Mundo em que a seleção espanhola conquistou sua segunda estrela.

Farto da violência verbal

Ortiz Arias fez duras críticas ao clima tenso vivido no meio da arbitragem por conta do "caso Negreira", durante uma entrevista com a Federação Real Madrilenha de Futebol.

O árbitro afirmou: "Acredito que a violência ficou maior agora. Fomos colocados sob os holofotes. Quando as pessoas sempre me dizem: não, você... ou vocês..., eu respondo o seguinte: imagine que você trabalha em uma empresa e que um dos executivos dela cometeu coisas que não deveria ter cometido. Isso torna você corrupto? Acredito que a resposta é não".

Situação curiosa com Raphinha

A temporada atual também teve um episódio curioso protagonizado por Ortiz Arias, depois do que aconteceu entre ele e Raphinha antes do confronto entre Barcelona e Athletic Bilbao.

Após realizar o sorteio inicial ao lado de Iñaki Williams, o árbitro dirigiu uma frase ao atacante do Barcelona, dizendo: "Gosto do seu bigode".

Essa brincadeira gerou amplos comentários sobre o árbitro dono do bigode mais famoso do Campeonato Espanhol.



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