Orlando City x Columbus Crew: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da semifinal da Conferência Leste da MLS

Equipes entram em campo neste sábado (25), pela semifinal da Conferência Leste; veja como acompanhar online

Orlando City e Columbus Crew se enfrentam neste sábado (24), a partir das 19h30 (de Brasília), no Exploria Stadium, em Orlando, na Flórida, pela semifinal da Conferência Leste da Major League Soccer. A partida terá transmissão ao vivo da Apple TV+, no streaming (veja a programação completa aqui). O vencedor do confronto enfrenta o ganhador de FC Cincinnati x Philadelphia Union na final da conferência.

Segundo colocado da tabela regular da Conferência Lesta da competição, o Orlando City sofreu apenas sete derrotas, tendo conquistado 18 vitórias e ainda nove empates. Como destaque, a equipe tem o jovem atacante colombiano, Iván Angulo, ex-Palmeiras, que marcou seis gols e seis assistências na temporada. Nos play-offs, o Orlando City eliminou o Nashville por um placar agregado de 2 a 0.

Outra equipe de destaque na temporada regular, o Columbus Crew terminou na terceira posição da tabela da Conferência Leste, com 57 pontos, e teve Chucho Hernandez como destaque nessa campanha. O ex-atacante do Watford marcou 19 gols e sete assistências. Nos pla-offs, a equipe derrotou o Atalanta United em uma série de melhor de três, já que houve um empate nos jogos de ida e volta.

Em toda a história, este será o 21º duelo entre as equipes. A equipe da Flórida leva vantagem de 10 vitórias, contra seis do Columbus. As equipes empataram em outras quatro oportunidades.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Orlando City: Pedro Gallese; Dagur Dan, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, Rafael Santos; César Araújo, Wilder Cartagena, Mauricio Pereyra; Facundo Torres, Iván Angulo e Duncan McGuire. Técnico: Oscar Pareja.

Columbus Crew: Patrick Schulte; Steven Moreira, Rudy Camacho, Malte Amundsen; Mohamed Farsi, Darlington Nagbe, Aidan Morris, Yaw Yeboah; Diego Rossi, Alexandru Matan e Cucho Hernandez. Técnico: Wilfried Nancy.

Desfalques

Orlando City

Jacy Lynn (lesionado)

Columbus Crew

William Sands (lesionado)

Quando é?