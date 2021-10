Organizador de voo que matou Emiliano Sala é condenado

O empresário foi culpado de ter colocado em perigo a segurança da aeronave; sentença está prevista para ser dada em 12 de novembro

David Henderson, organizador de voo que matou Emiliano Sala e o piloto David Ibbotson, foi condenado como culpado nesta quinta-feira (28). Henderson receberá a devida pena no próximo dia 12 de novembro.

Sala jogava no Nantes, da França. Quando foi contratado pelo Cardiff City, em 2019, viajava de avião para que fosse até o País de Gales, com Ibbotson, de 59, como piloto da aeronave.

Segundo a investigação da Air Accidents Investigation Branch (AAIB), o piloto perdeu o controle da aeronave por causa de um tempo ruim no momento do voo. Além disso, foi dito que Ibbotson pode ter sido asfixiado por Monóxido de Carbono (CO) no momento do acidente.

O avião acabou caindo à norte de Guernsey, em velocidade próxima a 235 nós (435 quilômetros por hora), levando ao falecimento do piloto e do jogador.

O advogado da família do atleta, Daniel Machover, confirmou que melhores investigações ocorrerão em fevereiro de 2022, além de pedir que a CAA (Autoridade de Aviação Civíl do Reino Unido) esteja atenta para que aeronaves sem a devida verificação não tenham permissão de voo:

"As condenações do Sr. Henderson são bem-vindas e esperamos que a CAA assegure que os voos ilegais deste tipo sejam interrompidos. As ações de David Henderson são apenas uma parte da história de como o avião que David Ibbotson estava pilotando ilegalmente veio a cair no mar em 21 de Janeiro de 2019. Ainda não conhecemos a informação chave sobre a história da manutenção da aeronave e nem sobre todos os fatores por trás do envenenamento por monóxido de carbono, revelado em agosto de 2019 pela AAIB."

"As respostas para essas perguntas só podem ser devidamente estabelecidas no inquérito de Emiliano, que deverá ter início em fevereiro do próximo ano. A família Sala espera fervorosamente que todos os envolvidos no inquérito forneçam, sem mais delongas, a divulgação total do material, incluindo a Piper Aircraft Inc e a AAIB. Isto deverá assegurar que o inquérito possa cumprir a sua função de examinar completa e destemidamente as provas, para que todos os fatos surjam. Só se isso acontecer é que a família de Emiliano conhecerá finalmente a verdade sobre esta tragédia, permitindo que todas as lições sejam aprendidas, para que nenhuma família passe por uma morte evitável semelhante".