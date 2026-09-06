O Barcelona atropelou seu anfitrião, o Valencia, por 5 a 0, no estádio Mestalla, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.
Os cinco gols do Barça foram marcados por Lamine Yamal ("dois gols"), Fermín López, Raphinha e Pedri.
O Barcelona chegou a 12 pontos na liderança de La Liga, com aproveitamento perfeito, enquanto o Valencia permaneceu na lanterna da tabela com apenas um ponto.
No início do segundo tempo, mais precisamente aos 49 minutos, Raphinha, estrela do Barcelona, caiu dentro da área após um choque com Mavo, jogador do Valencia.
A conta "Archivo VAR", na plataforma "X", especializada em lances polêmicos de arbitragem, afirmou: "A tecnologia do vídeo falhou ao não marcar um pênalti durante a partida entre Valencia e Barcelona".
E prosseguiu: "Mavo tocou na bola, um toque leve, e depois derrubou Raphinha, que já tinha o controle da bola".
A Archivo VAR enfatizou: "É pênalti. Apesar de Mavo ter tocado na bola, a sua infração impediu o jogador brasileiro de dar continuidade à jogada".
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