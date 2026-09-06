Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082489178.jpgDeFodi Images

Traduzido por

Opinião arbitral: o "prejudicado" Barcelona merecia um pênalti

Valencia x Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
Raphinha
Espanha

O Barcelona atropelou seu anfitrião, o Valencia, por 5 a 0, no estádio Mestalla, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Os cinco gols do Barça foram marcados por Lamine Yamal ("dois gols"), Fermín López, Raphinha e Pedri.

O Barcelona chegou a 12 pontos na liderança de La Liga, com aproveitamento perfeito, enquanto o Valencia permaneceu na lanterna da tabela com apenas um ponto. 

No início do segundo tempo, mais precisamente aos 49 minutos, Raphinha, estrela do Barcelona, caiu dentro da área após um choque com Mavo, jogador do Valencia.

A conta "Archivo VAR", na plataforma "X", especializada em lances polêmicos de arbitragem, afirmou: "A tecnologia do vídeo falhou ao não marcar um pênalti durante a partida entre Valencia e Barcelona".

Liga dos Campeões
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Valencia crest
Valencia
VAL

E prosseguiu: "Mavo tocou na bola, um toque leve, e depois derrubou Raphinha, que já tinha o controle da bola".

A Archivo VAR enfatizou: "É pênalti. Apesar de Mavo ter tocado na bola, a sua infração impediu o jogador brasileiro de dar continuidade à jogada".

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google