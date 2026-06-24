Opinião anterior: Messi é o jogador mais protegido... e mereceu ser expulso mais de uma vez em 2022

O ex-árbitro internacional egípcio Ibrahim Nour El-Din gerou ampla polêmica com declarações contundentes sobre o astro Lionel Messi, considerando-o “o jogador que mais recebeu proteção arbitral na história do futebol” e afirmando que o capitão da Argentina merecia ter sido expulso na partida contra a Argélia na Copa do Mundo de 2026.

Durante sua participação no programa “A Voz da Copa do Mundo”, transmitido pela rádio “On Sport FM”, Nour El-Din afirmou que os árbitros que se deixam influenciar pelo valor ou pela fama de um jogador perdem parte de sua imparcialidade dentro de campo, ressaltando que a aplicação das regras deve ser igual para todos os jogadores, sem exceção.

O ex-árbitro egípcio explicou: “Durante uma das palestras sobre arbitragem que assistimos com o especialista internacional Mark Clattenburg, analisamos as jogadas e o comportamento de alguns jogadores e constatamos que Messi, nas partidas da Copa do Mundo no Catar, cometeu infrações e teve condutas que justificariam o cartão vermelho em mais de uma ocasião”.

E acrescentou: “Messi é o jogador mais protegido pela arbitragem na história do futebol, e o árbitro que leva em conta um jogador específico, independentemente de sua posição, perde grande parte de sua imparcialidade na condução da partida”.

Nourredine continuou suas declarações polêmicas dizendo: “Messi deveria ter sido expulso na partida entre a Argentina e a Argélia; se isso tivesse acontecido, ele não teria participado da partida seguinte. O fato de não ter sido expulso lhe deu a chance de continuar, e ele marcou dois gols após o incidente contra a Argélia para completar o hat-trick, participando depois da partida seguinte e marcando mais dois gols”.

Nourredine citou o caso da expulsão do lendário francês Zinédine Zidane na final da Copa do Mundo de 2006, afirmando que a fama do jogador francês na época não era menor do que a de Messi; mesmo assim, o árbitro não hesitou em mostrar o cartão vermelho a ele.

E concluiu dizendo: “Se o árbitro tivesse expulsado Messi naquela ocasião, isso teria ficado marcado na história como um dos cartões vermelhos mais famosos aplicados ao melhor jogador do mundo, tanto em termos de marketing quanto de habilidade”.

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