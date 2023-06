Operário x Aparecidense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam nesta segunda (26), pela 10ª rodada; veja como acompanhar na internet

Operário e Aparecidense se enfrentam na noite desta segunda (26), às 20h (de Brasília), no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa - PR, pela 10ª rodada do Brasileirão Série C. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, no youtube.

Os donos da casa estão na quarta colocação e com 15 pontos, o time de Ponta Grossa precisa vencer se quiser se manter entre os primeiros da tabela. Enquanto o Aparecidense é o lanterna com sete pontos e apenas duas vitórias na temporada.

Na última rodada, o Operário venceu o Ypiranga fora de casa pelo placar de 2 a 0, já o Aparecidense empatou em 1 a 1 com o CSA, no Rei Pelé, em Maceió.

Prováveis escalações

Operário: Rafael Santos; Sávio, Jonathan Costa, Willian Machado e Índio; Arthur Neves, Erik Bessa, Ferreira e Raphael Lucas; Alisson Taddei e Felipe Augusto.

Aparecidense: Pedro Henrique; David, Léo Rigo Vanderlei e Rodrigues; Naldo, Rafa Marcos e Raphael Luz; João Diogo, Du Fernandes e Alex Henrique.

Desfalques

Operário

Sem desfalques confirmados.

Aparecidense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?