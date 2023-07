Operário x Floresta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (16), pela 13ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

Operário e Floresta se enfrentam na tarde deste domingo (16), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa - PR, pela 13ª rodada do Brasileirão Série C. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, no YouTube.

Os donos da casa estão na segunda colocação e com 22 pontos, o time de Ponta Grossa precisa vencer se quiser se manter entre os primeiros da tabela. Enquanto o Aparecidense ocupa o 14º lugar com 14 pontos e apenas trés vitórias na temporada.

Na última rodada, o Operário venceu o Remo fora de casa pelo placar de 2 a 1. E o Floresta ganhou do Pouso Alegre por 1 a 0, também atuando fora de casa.

Prováveis escalações

Operário: Rafael Santos; Sávio, Jonathan Costa, Willian Machado e Índio; Arthur Neves, Erik Bessa, Ferreira e Raphael Lucas; Alisson Taddei e Felipe Augusto. Técnico: Rafael Guanaes.

Floresta: Zé Carlos; Matheus Rocha, Lucas Oliveira, Eduardo Moreira, Vitão e Bruno Ré; Jô, Roldan e Marllon; Romarinho e Wendel. Técnico: Sérgio Soares.

Desfalques

Operário

Sem desfalques confirmados.

Floresta

Sem desfalques confirmados.

Quando é?