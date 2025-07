Operário-PR x Chapecoense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (7), no Estádio Germano Krüger; confira a transmissão e outras informações do jogo

Operário-PR e Chapecoense se enfrentam nesta segunda-feira (7), às 19h (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 15ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Na briga para se afastar da zona de rebaixamento, o Operário-PR ocupa a 14ª posição, com 17 pontos, três a menos que o Paysandu, equipe que abre o Z-4. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Volta Redonda por 1 a 0.

Por outro lado, a Chapecoense entra em campo pressionado após derrotas para o Goiás por 2 a 1 e Botafogo-SP por 1 a 0 nos últimos dois jogos disputados. No momento, a Chape ocupa a 11ª posição, com 19 pontos e aproveitamento de 45% na Série B.

Operário-PR: Elias, Diogo Mateus, Joseph, Miranda, Cristiano, Thiaguinho, Neto Paraíba, Boschilia, Rodrigo Rodrigues, Vinicius Mingotti, Pedro Lucas .

Chapcoense: Léo Vieira, Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo, Mailton, Walter Clar, Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto, Marcinho, Perotti