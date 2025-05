Equipes se enfrentam neste domingo (4), no Estádio Germano Krüger; confira a transmissão e outras informações do jogo

Operário-PR e América-MG se enfrentam neste domingo (4), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela sexta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Após empatar por 1 a 1 com o Vasco no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Operário-PR volta suas atenções para a disputa da Série B. A equipe paranaense vive um momento delicado e luta para se afastar da zona de rebaixamento. Com apenas quatro pontos conquistados, o Fantasma entra em campo pressionado em busca da reabilitação.

O time estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, mas depois acumulou derrotas para o Goiás por 2 a 1, para o Avaí por 1 a 0 e para o Coritiba por 2 a 0. Além disso, empatou sem gols com o Paysandu.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o América-MG tenta se manter entre os quatro primeiros colocados e seguir na briga pelo acesso. Com nove pontos, o Coelho venceu o Botafogo-SP e o Goiás pelo placar de 1 a 0, além de bater o Amazonas por 3 a 1. No entanto, também sofreu duas derrotas, uma para o Remo por 2 a 0 e outra para o Avaí por 3 a 0.

Prováveis escalações

Operário-PR: Elias, Oleque, Godói, Joseph, Feliciano, Jacy, Zuluaga, Allano, Boschilia, Rodrigo Farofa, Amorim.

América-MG: Mendes, Júlio, R. Silva, Lucão, Marlon, Miqueias, Miguelito, Diniz, Stenio, W. Bigode e Figueiredo.

Desfalques

Operário-PR

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Não há desfalques confirmados.

Quando é?