O Barcelona se movimentou de forma surpreendente em direção a um novo atacante, prevendo o fracasso da contratação do argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, durante a atual janela de transferências de verão.

Fabrizio Romano, especialista em mercado, escreveu em sua conta na rede "X": "Exclusivo: o Barcelona coloca Luis Suárez, atacante do Sporting de Lisboa, entre as opções em cima da mesa, caso a negociação por Julián Álvarez fracasse".

E acrescentou Romano: "Não será fácil, já que Suárez é um jogador titular em Lisboa, mas ele está na lista reduzida do Barcelona".

E concluiu: "O Barcelona vai avaliar a contratação de Suárez ou outras opções a partir da próxima semana (que começa na segunda-feira), caso a negociação por Julián Álvarez permaneça parada".

Vale lembrar que o Atlético de Madrid se recusa a entrar em negociações com o Barcelona sobre a transferência de Álvarez para o "Spotify Camp Nou" neste verão.

