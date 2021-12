Opção no Flamengo, Carlos Carvalhal desperta interesse do Besiktas

Uma das opções do Flamengo para assumir o comando da equipe em 2022, Carlos Carvalhal também desperta o interesse do Besiktas. Segundo soube a Goal, o time turco fez contato com o staff do técnico nos últimos dias para sondar a situação do treinador.

Campeão turco na última temporada, o Besiktas vive um momento conturbado. Atualmente ocupa a nona posição na tabela de classificação e está há 18 pontos do líder Trabzonspor. Além disso, terminou a fase de grupos da Champions League eliminado sem somar um pontinho sequer.

Com a situação crítica, os turcos buscam um novo treinador e Carlos Carvalhal foi apontado pelos dirigentes como boa opção. Ele comandou o Besiktas entre 2011 e 2012 e também dirigiu o rival Başakşehir.

O português, que atualmente comanda o Braga tem contrato até maio de 2022 mas entende que cumpriu seu ciclo no clube. Ele deu carta branca a Bruno Macedo, seu agente, para negociar com o Flamengo. No time carioca, no entanto, algumas situações em torno do nome de Carvalhal são debatidas. A multa rescisória que o rubro-negro teria que pagar ao Braga, a falta de uma extensa comissão técnica e a exigência de um consenso interno.

O nome de Carvalhal é visto como uma boa aposta, mas são constantes os questionamentos sobre se ele teria cacife suficiente para lidar com um elenco estrelado e cheio de jogadores que conquistaram títulos importantes no clube. Na avaliação da diretoria, este foi também um problema enfrentado por Dome, Ceni e até mesmo Renato Gaúcho.

Ainda segundo apuração da Goal, a multa rescisória pode ser debatida com o Braga, e a questão envolvendo a comissão técnica do treinador também poderia ser resolvida. Enquanto não bate o martelo por um nome, o Flamengo segue garimpando o mercado.