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XaviGetty Images
Siep Engelen

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Opção a menos para Xavi: internacional da seleção holandesa está fora e teme lesão grave

Países Baixos
Aston Villa x Nottingham Forest
Aston Villa
Nottingham Forest
Premier League
Xavi Hernández
I. Maatsen

Ian Maatsen pode ter sofrido uma lesão grave neste sábado. O jogador, que tem uma única convocação pela seleção da Holanda, saiu de campo em Aston Villa x Nottingham Forest (1 a 2) e, segundo o técnico Unai Emery, pode se tratar de uma lesão séria.

Aos 80 minutos, Maatsen se deu mal após uma entrada dura de James McAtee. O holandês ficou caído com muitas dores no tornozelo e teve de deixar o campo lesionado. 

Como Emery já havia feito todas as substituições, o Villa terminou a partida com um jogador a menos. Perto do fim, em parte por causa disso, sofreu o gol decisivo do 2 a 1 de Igor Jesus. Para frustração do treinador espanhol. 

“A lesão do Maatsen foi um momento crucial, porque a entrada foi dura. Jogamos os últimos quinze minutos com um homem a menos por causa de uma entrada”, disse ele na entrevista coletiva.

Segundo Emery, também deveria ter havido intervenção do VAR. “Acho que deveria ter sido cartão vermelho. Se eu fosse o VAR ou o árbitro, teria dado cartão vermelho”, avaliou. 

Ainda não há clareza sobre a lesão de Maatsen, mas, segundo Emery, a situação não parece boa. “Ainda não sei ao certo, mas, pelas informações que tenho, ele tem uma lesão no tornozelo. Pode demorar muito tempo.” 

Isso seria uma péssima notícia para o lateral-esquerdo, que havia começado bem a nova temporada. Com a proposta ofensiva do técnico Xavi, Maatsen certamente estava no radar para uma convocação da seleção da Holanda, mas isso agora pode ir por água abaixo.

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