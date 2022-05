One Kiss', de Dua Lipa: o 'hino não-oficial' do Liverpool em Anfield

GOAL analisa o vínculo especial entre os torcedores do Liverpool e o hit 'One Kiss'

Alguns fãs de futebol podem ter ficado confusos ao assistirem aos jogadores e torcedores do Liverpool comemorarem sua vitória na Copa da Liga Inglesa 2021-22 cantando a letra de 'One Kiss' de Dua Lipa.

Jurgen Klopp descreveu o momento dizendo: "foi muito bom comemorar com o povo depois de muito tempo sem oportunidade de comemorar algo", insinuando o fato de que as comemorações foram dificultadas nos últimos anos devido a pandemia da Covid-19.

Agora, a torcida do Liverpool se prepara para contar novamente a canção no duelo contra o Real Madrid, neste sábado (28), às 16h (de Brasília), pela final da Champions League 21/22.

One kiss is all it takes 😘 #UCLfinal pic.twitter.com/qReO8g4xh1 — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022

Mas por que os Reds cantam essa música em particular? A GOAL analisa as razões.

Por que os torcedores do Liverpool cantam 'One Kiss' de Dua Lipa?

O caso de amor entre os torcedores do Liverpool e 'One Kiss' de Dua Lipa começou quando ela cantou o hit na final da Champions League da temporada 2017/18, que aconteceu em Kiev, na Ucrânia.

Quando a UEFA anunciou inicialmente que uma apresentação seria realizada antes da bola rolar, parecia haver uma sensação de ceticismo em torno da ideia na Europa, dadas as semelhanças com os procedimentos dos esportes americanos.

Embora alguns fãs de futebol ainda não tenham certeza sobre o conceito, os 30 mil torcedores do Liverpool que viajaram 1.800 milhas para chegar ao NSC Olimpiyskiy Stadium certamente estavam a bordo enquanto gritavam a letra de 'One Kiss'.

Apesar de ter perdido por 3 a 1 para o Real Madrid de Zinedine Zidane naquela ocasião, nos dias que se seguiram, vídeos de torcedores do Liverpool cantando a música viralizaram nas redes sociais, e assim nasceu uma nova tradição.

One kiss is all it takes 😘🏆 pic.twitter.com/hPRAvP8OZJ — Liverpool FC (@LFC) February 28, 2022

“Um dos destaques da noite foi definitivamente ver o vídeo de todos os torcedores do Liverpool cantando junto com One Kiss depois”, disse Dua Lipa ao site oficial do Liverpool em 2020. “Me senti muito honrada”.

Qual time de futebol Dua Lipa torce?

Em entrevista à WIRED , Dua Lipa se descreveu como uma "torcedora honorária do Liverpool" e também disse que "amo o Liverpool, sempre tem um lugar especial no meu coração".

No entanto, alguns torcedores do Liverpool podem ficar desapontados ao saber que suas lealdades estão divididas. Na mesma entrevista à WIRED , ela revelou: "Meu pai e meu irmão torcem para o Arsenal, e acho que teria muitos problemas se dissesse que apenas torço para o Liverpool".

Liverpool x Arsenal, o clássico da Dua Lipa?

Os torcedores do Liverpool cantam outras músicas da Dua Lipa?

Sobre o que é a música 'One Kiss' de Dua Lipa?

'Apaixonar-se é fácil' é o tema geral da premiada canção romântica.

Liricamente, a música afirma que - 'One kiss is all it take, Fallin' in love with me', manifestando que um beijo é tudo o que é preciso para se apaixonar pela cantora inglesa nascida na Albânia.

A música foi cantada e interpretada por Dua Lipa, mas produzida pelo DJ e produtor escocês, Calvin Harris.

Qual é a letra de 'One Kiss' de Dua Lipa?

One kiss is all it takes

Fallin' in love with me

Possibilities

I look like all you need

Let me take the night, I love real easy

And I know that you'll still wanna see me

On the Sunday morning, music real loud

Let me love you while the moon is still out

Something in you, lit up heaven in me

The feeling won't let me sleep

'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel

One kiss is all it takes

Fallin' in love with me

Possibilities

I look like all you need

One kiss is all it takes

Fallin' in love with me

Possibilities

I look like all you need

One

One

One

One

I just wanna feel your skin on mine

Feel your eyes do the exploring

Passion in the message when you smile

Take my time

Something in you lit up heaven in me

The feeling won't let me sleep

'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel

One kiss is all it takes

Fallin' in love with me

Possibilities

I look like all you need

One kiss is all it takes

Fallin' in love with me

Possibilities

I look like all you need

One

One

One

One

See a wonderland in your eyes

Might need your company tonight

Something in you lit up heaven in me

The feeling won't let me sleep

'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel

One kiss is all it takes

Fallin' in love with me

Possibilities

I look like all you need

One kiss is all it takes

Fallin' in love with me

Possibilities

I look like all you need

One

One

One

One