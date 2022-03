Onde ver futebol ao vivo na internet?

Após anos de transmissões exclusivamente televisivas, algumas em que muitas vezes não eram de acesso aberto, mas que também exigiam uma assinatura, foram criados os streamings online.

Atualmente, claro, ainda com televisões e canais abertos e fechados com direitos de transmissões de jogos, você tem as opções dos aplicativos de assinatura online, que disponibilizam confrontos de acordo com o contrato realizado entre streaming e competição.

Veja, abaixo, os principais streamings que transmitem jogos hoje e quais competições passam em cada um deles.

Amazon Prime Video

Neste ano, a Amazon decidiu formar um contrato com a Copa do Brasil 2022, novidade, inclusive, para o torneio, que antes não utilizava steraming online para transmissão de seus jogos.

Para a edição de 2022, o Prime Video fechou um acordo de transmissão de 36 jogos, sendo 30 deles exclusivos da primeira fase até as quartas de final da competição, já tendo utilizado 18 dessas três dezenas até o final da segunda fase (restam 12 a partir da próxima parte da Copa do Brasil).

A assinatura do Amazon Prime Video conta com 30 dias iniciais gratuitos, e após este tempo determinado, a renovação será automática e será cobrado, ao mês, R$ 9,90.

DAZN

No primeiro sistema de streaming de esportes da história, o DAZN tem uma grande variadade de modalidades para serem acompanhadas. Assim como no Amazon Prime Video, o serviço oferece o primeiro mês grátis, com a cobrança de R$ 19,90 mensais após o tempo determinado.

Mas o que o DAZN transmite quando se trata de futebol? Com grande ligação internacional, o serviço disponibiliza jogos da MLS, a Liga Norte-Americana, o Campeonato Turco e a UEFA Champions League feminina. Além disso, a Série C do Brasileirão também é transmitida pelo streaming.

Star+

Um dos mais recentes serviços de streaming online, o Star+ é detentor de uma grande variedade de competições que são transmitidas em seu aplicativo.

Já que possui acordo com a ESPN, a assinatura disponibilza torneios que também passam no canal: a Copa do Nordeste, do Brasil, a Libertadores, da América do Sul, e quatro das grandes ligas europeias (Campeonatos inglês, espanhol, italiano e francês) estão disponíveis no Star+. Beisebol e Futebol Americano, por exemplo, são outros esportes também presentes no serviço.

Os valores variam de acordo com o combo assinado: o plano mensal está custando, atualmente, R$ 32,90, enquanto o anual chega a R$ 329,90 à vista. Para assinar o Star+ com o Disney+, o valor total aumenta para R$ 45,90 ao mês.

HBO Max

O sistema de streaming do Grupo Turner, dono da TNT e do serviço "Estádio TNT Sports", tem o direito de transmissão de estaduais de São Paulo (Paulistão, Paulistão A2, Paulistão feminino e Paulistão sub-20), além de mais de 120 jogos da Champions League, desde as primeiras fases até a finalíssima, considerando a atual temporada, que está chegando ao fim.

Para a assinatura, há combos na plataforma com pagamentos de forma mensal (R$ 19,90 no plano simples e R$ 27,90 no plano completo), a cada três meses (R$ 54,90 simples e R$ 74,90 completo) e anual (R$ 169,90 simples e R$ 239,90 completo).

Estádio TNT Sports

Citado no tópico do HBO Max, o Estádio TNT Sports também é pertencente ao Grupo Turner e possui direitos de transmissão de alguns jogos do Campeonato Paulista 2022. Além disso, o streaming da TNT transmite duelos das Eliminatórias internacionais para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, além de alguns amistosos entre seleções.

O torneio sub-19 entre clubes, a UEFA Youth League, também é transmitido pelo Estádio TNT Sports. O plano mensal do streaming custa, hoje, R$ 19,90.

Premiere

Streaming da Rede Globo, o Premiere é detentor das transmissões de diversos Campeonatos Estaduais ao redor do Brasil, considerando alguns jogos do Campeonato Paulista, Mineiro e Gaúcho. Além disso, jogos do Brasileirão Séries A e B também serão transmitidos pela plataforma neste ano.

Com vários pacotes disponíveis, veja as opções a seguir: o plano mensal e anual, apenas com Premiere, custam R$ 59,90 e 12x de R$ 49,90, respectivamente.

Quando relacionado ao Premiere somado ao Globoplay, os valores mudam: o plano mensal chega a R$ 69,90 sem Canais ao Vivo*, e R$ 89,90 com. Já o anual custa à partir de 12x de R$ 64,90 sem as opções dos Canais ao Vivo, e com, 12x de R$ 84,90.

*Canais ao Vivo é a opção que concede a você a possibilidade de assistir a outros canais Globo além da rede comum e da Futura. Por exemplo, o Megapix e o Viva são dois dos canais adicionais quando assinado o pacote com a opção Canais ao Vivo.