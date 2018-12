Onde vai passar o jogo da Juventus e Roma, pela Serie A?

A Juve usará a força da sua casa para tentar manter a invencibilidade na Serie A

A Juventus recebe a Roma neste sábado (22), às 17h30 (Brasília), no Allianz Stadium, pela 17ª rodada da Serie A. O duelo não terá transmissão nas TVs aberta e fechada no Brasil mas, na Goal Brasil, você poderá assistir à partida. Também passará com exclusividade pelo Facebook e YouTube da DAZN.

A Juve é o único time que ainda não perdeu na Serie A, e chega embalado para o confronto contra a Roma. O fator casa será importante para a equipe de Massimiliano Allegri. Já a Roma não vive sua melhor temporada, atualmente na sétima posição, a equipe de Eusebio Di Francesco luta para melhorar seu posicionamento na tabela de classificação.

Veja informações da partida!

JOGO Juventus x Roma DATA Sábado, 22 de dezembro LOCAL Allianz Stadium - Turim, Itália HORÁRIO 17h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida não terá a transmissão na TV aberta e TV fechada. Mas aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real e terá a cobertura exclusiva ao vivo via DAZN !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUS

Sami Khedira voltou a treinar com a equipe e pode ficar no banco de reservas.

Provável escalação:

ROMA

Edin Dzeko e Daniele De Rossi se recuperaram de lesão e devem ser opções para Di Francesco.

Provável escalação: