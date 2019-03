Onde vai passar Nacional x Atlético-MG, pela Copa Libertadores?

Galo busca primeira vitória na competição nesta terça-feira (12)

Pela segunda rodada da Copa Libertadores, o Atlético-MG visita o Nacional nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Uruguai, de olho na vitória após ser derrotado pelo Cerro Porteño na estreia por 1 a 0. A partida terá transmissão do canal Fox Sports . Aqui, na Goal Brasil, você também acompanha todos os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

JOGO Nacional x Atlético-MG DATA Terça-feira, 12 de março LOCAL Estádio Gran Parque Central - Uruguai HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Bruno Cantini / Atl.MG)

O jogo terá transmissão do canal Fox Sports , na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NACIONAL

Após estrear com vitória sobre o Zamora por 1 a 0, o Nacional quer os três pontos, pois disputam a liderança do Grupo E com o Cerro Porteño, justamente o algoz do Atlético-MG em Belo Horizonte.

Provável escalação:

ATLÉTICO-MG

O Galo visita o Nacional buscando a vitória para recupera-se do revés sofrido no Mineirão na primeira rodada. Desta forma, o técnico Levir Culpi prepara a equipe com cuidados na parte defensiva e nas bolas aéreas.

Para o confronto no Uruguai, o técnico Levir Culpi não contará com Adilson, suspenso. Zé Welison deve ocupar a vaga no meio de campo.

Provável escalação: