Onde se escondeu o Vinícius decisivo? A resposta está com Modric e Kroos!

Parece que a saída de Luka Modric e Toni Kroos deixou um vazio evidente no sistema do Real Madrid, sobretudo na maneira de ajudar Vinicius Junior a aproveitar sua velocidade e a se movimentar nos espaços adequados dentro de campo.

Os participantes do programa "Bar Cinquenta y Flaki", da rádio "Cadena SER", apontaram que o ponta brasileiro se beneficiava anteriormente da presença da dupla no meio-campo, já que Modric e Kroos orientavam suas movimentações e o abasteciam com bolas que o ajudavam a encarar os defensores e a arrancar por trás das linhas.

Eloy Lecina explicou que Vinicius encontrava em Modric e Kroos jogadores capazes de ler suas movimentações e de lhe fornecer os passes adequados, o que o ajudou a se apresentar de forma mais impactante ao longo dos últimos anos.

Lecina disse que gostaria de ouvir a avaliação de Modric e Kroos sobre o desempenho do meio-campo atual do Real Madrid, acrescentando que se pergunta o que os dois jogadores diriam caso estivessem sentados fora de campo acompanhando as partidas do time atualmente.

Os analistas do programa consideram que a queda no impacto de Vinicius não está relacionada apenas ao jogador, mas também é afetada pela maneira de construção do jogo dentro do time, diante da ausência de jogadores que tenham a capacidade de passar a bola com rapidez e precisão para os espaços que o ponta brasileiro sabe aproveitar.

Isso ocorre num momento em que o Real Madrid enfrenta críticas por sua falta de fluidez no meio-campo, já que não basta ter jogadores dotados de velocidade no setor ofensivo se eles não recebem o apoio e os passes necessários dos meio-campistas.

De acordo com essa avaliação, a missão de José Mourinho não se limita a recuperar a melhor versão de Vinicius, mas se estende a encontrar um sistema que lhe conceda as condições que anteriormente o ajudaram a fazer a diferença, como aconteceu quando ele contava com os passes de Modric e Kroos e com suas movimentações inteligentes.

Güler fora de sua posição e Bernardo Silva no banco de reservas

Lecina considera que Arda Güler não joga em sua posição natural, o que limita sua capacidade de influenciar nas partidas, enquanto Bernardo Silva recebe poucos minutos apesar de ter experiência e capacidade para melhorar a construção do jogo, e também apontou que Espai não recebe as oportunidades suficientes para mostrar seu potencial.

Lecina exigiu que as observações que Mourinho apresenta em suas coletivas de imprensa se reflitam em suas decisões técnicas, em vez de se limitar a críticas verbais.

Ele disse que o Real Madrid concedeu a Vinicius 8 partidas para recuperar seu nível, questionando o motivo de não conceder a Bernardo Silva uma oportunidade semelhante, ainda que fosse escalando-o em 4 partidas consecutivas.

Acrescentou que o Real Madrid não conseguiu contratar Rodri ou Dominik Szoboszlai durante o verão, mas tem Bernardo Silva no banco de reservas, um jogador que pode oferecer soluções adicionais no meio-campo, especialmente diante da ausência de fluidez na construção das jogadas ofensivas do time.

Lecina criticou a decisão de Mourinho durante o dérbi, após ele ter colocado Eduardo Camavinga logo na primeira substituição do Real Madrid, considerando que o retorno do jogador ao gramado não apresentou a solução necessária para os problemas que surgiram no confronto contra o Atlético de Madrid.