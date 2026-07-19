Onde está Messi? Espanha arrasa a Argentina em 45 minutos de domínio

A seleção espanhola impôs totalmente sua personalidade ao andamento do primeiro tempo contra a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026, apresentando uma de suas melhores atuações durante o torneio, em meio à evidente incapacidade da equipe de Lionel Messi de impor seu estilo ou chegar ao gol de Unai Simón.

A Espanha jogou com seu estilo habitual, baseado na posse e no domínio da bola, e conseguiu isolar quase que totalmente o terço ofensivo da Argentina liderado por Messi, após fechar todos os espaços e forçar os jogadores do “Tango” a recuar por longos períodos.

Rodri foi a chave dessa superioridade, ao controlar o ritmo do jogo de forma notável e descer constantemente entre os zagueiros centrais para iniciar os ataques, dando a Pau Coparce e Aymeric Laporte liberdade para armar jogadas, além de abrir ângulos de passe contínuos que ajudaram a Espanha a sair com a bola com facilidade e quebrar a pressão da Argentina.

Além disso, a “La Roja” apostou na pressão alta e na defesa avançada, o que impediu Messi e seus companheiros de receberem a bola em áreas perigosas. O domínio espanhol se refletiu também nos números, já que a seleção espanhola teve 64% de posse de bola contra apenas 36% da Argentina.

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A superioridade espanhola não se limitou à posse de bola, mas também se manifestou no aspecto ofensivo, com os jogadores da Espanha chutando três vezes a gol, contra zero chutes da Argentina — um indicador claro do grau de domínio imposto pelos jogadores de Luis de la Fuente nos primeiros 45 minutos.

Diante desse domínio, Messi e seus companheiros não encontraram brechas para furar a defesa espanhola, obrigando a seleção argentina a recorrer a passes longos por trás dos zagueiros; no entanto, o goleiro Unai Simón desempenhou o papel de “líbero” com excelência, saindo mais de uma vez para interceptar as bolas antes que chegassem aos atacantes argentinos.

Apesar da clara vantagem da Espanha, o resultado ainda está aberto a todas as possibilidades, especialmente porque a seleção argentina já provou mais de uma vez nesta edição sua capacidade de virar jogos a partir de meias chances, aproveitando a experiência de Messi e seus companheiros em lidar com momentos decisivos.