Onde está Ansu Fati? Revelação do Barcelona "some" e completa um mês sem jogar

Jovem de 16 anos foi fundamental no começo da temporada da equipe blaugrana quando Messi e Suárez estavam lesionados

Anssumane Fati foi o jogador mais jovem a estrear com a camisa do e o mais novo a fazer um gol em LaLiga pela equipe catalã. O rapaz de 16 anos surgiu como um fenômeno e aproveitou as lesões de Messi e Suárez para deixar sua marca. Em cinco jogos da liga, Fati fez dois gols e deu uma assistência. Porém, com as voltas dos artilheiros, o guineense não teve mais um minuto em campo sequer e já está há um mês sem atuar.

Seu curto período em evidência foi o suficiente para que recebesse uma indicação para o prêmio Golden Boy 2019, da Tuttosport, que reconhece os melhores atletas com menos de 21 anos.

No fim de setembro, Fati sofreu uma lesão no joelho e precisou interromper momentaneamente sua evolução.

Agora, Fati está recuperado e com a suspensão de Dembélé, é possível que volte pelo menos a ser relacionado para o duelo contra o Real , que acontece na terça-feira (29). Caso ele vá e entre em campo, o fará após um mês e cinco dias de ausência dos gramados.

Ele já "salvou a cabeça" de Valverde em uma fase difícil da temporada. Agora se verá como o trienador espanhol lidará com o retorno do jovem que promete ser um dos grandes de sua geração.