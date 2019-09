Sensação do Barcelona, Ansu Fati foi 'perdido' por clube português há três meses

Sporting teve a chance de contratar o atacante de 16 anos, mas proposta para jogar nos juniores não agradou

Ansu Fati é a grande sensação do futebol internacional no momento. Aos 16 anos, tornou-se o mais novo jogador a fazer um gol pelo poderoso , ultrapassando até mesmo o ídolo e companheiro Messi, e cada vez mais tem ganhado espaço na equipe comandada por Ernesto Valverde.

Curiosamente, o cenário do jovem de origem guineense era completamente outro há menos três meses. Estava num impasse para renovar com o Barça e, por isso, foi procurado pelo . Acompanhado do pai, Bori Fati, Ansu viajou em meados julho para Lisboa, onde chegou a ter uma reunião com os dirigentes dos leões.

Durante a conversa, que, segundo a Goal, durou entre 20 e 30 minutos, o promissor atacante foi convidado inicialmente para ser inscrito nos juniores (sub-19). Uma proposta prontamente rejeitada, visto que no Barça existia a garantia de jogar na time B e, aos poucos, ser integrado entre os profissionais.

"Posso garantir que se o Sporting tivesse dado uma boa posição para ele [Ansu], falado da equipe B, a gente ficava em . O dinheiro nunca teria peso. Quem falou comigo não percebeu isso," revelou Bori Fati, em entrevista ao jornal português A Bola.

Do lado do Sporting, há quem diga que a negociação foi usada pelo pai do jogador para pressionar o Barcelona, que, no fim, acabou mesmo por estender por mais três anos o vínculo de Ansu - salário de 300 mil euros por temporada, com a possibilidade de subir para 1 milhão de euros tão logo o jovem consiga atingir o posto de indiscutível no elenco principal.

Já para os opositores do presidente Frederico Varandas e a boa parte da torcida, o caso de Ansu Fati é mais um exemplo da falta de competência da atual diretoria, que nas últimas semanas também tem sido duramente criticada por não ter vendido o meia Bruno Fernandes para o futebol inglês e pela demora na demissão do treinador holandês Marcel Keizer. Para o piorar, o time verde e branco, agora nas mãos do interino Leonel Pontes, ganhou apenas dois jogos dos oitos disputados em 2019/20.

Um dos principais motivos da revolta de sócios e torcedores é o fato de o departamento de futebol profissional do clube de Alvalade, liderado pelo ex-jogador Hugo Viana, ter falhado na avaliação do potencial do atacante guineense, que há meses estava sendo observado por Raul Jose, antigo auxiliar de Jorge Jesus e hoje membro do scouting.

"O recrutamento do Sporting não só identificou o potencial do jogador, que hoje todos reconhecem, como foi capaz de o motivar a vir a Alcochete [centro de treinamento] reunir com os nossos responsáveis, coisa que muitos outros clubes tentaram, mas não conseguiram. Sabíamos que o processo de renovação com o Barcelona não estava bem encaminhado, então iniciamos o nosso trabalho", saiu em defesa o Sporting, por meio de um comunicado oficial.

"Infelizmente nem sempre se consegue assegurar todos os bons jogadores que prontamente identificamos, até porque não podemos nos esquecer da nossa capacidade financeira e dos valores astronómicos que já se praticam nas divisões de base", completou.

Com o Sporting no passado, Ansu Fati já leva cinco jogos oficiais e dois gols pela equipe principal do Barcelona. Recentemente, adquiriu a dupla nacionalidade espanhola, o que deve render uma convocação para disputar o , entre 26 de outubro a 17 de novembro, no .