Onde comprar camisa da seleção da Argentina? Qual é o preço?

O uniforme dos hermanos tem feito sucesso no mercado

A camisa da seleção argentina para a Copa do Mundo de 2022 é uma das mais populares no mercado esportivo atualmente. E, apesar da histórica rivalidade entre Brasil e Argentina no futebol, muitos brasileiros torcem para os hermanos - ou ao menos têm a camisa em sua coleção.

Para o Mundial do Qatar, a Adidas, fornecedora do material esportivo da Argentina desde 2001, apostou em um modelo tradicional, mas com personalidade, para a clássica camisa listrada em branco e azul claro.

Depois de alguns anos em que as faixas azuis vinham com padrões de estampa, neste desenho o que muda é a grossura e destruição das partes coloridas da camisa - são três listras mais grossas na frente e duas grossas e duas mais finais nas costas -, além de detalhes em preto pelo corpo da peça. E, apesar de um pouco ousada, parece que a camisa tem feito sucesso.

Getty Images

Já o uniforme alternativo da seleção argentina é bastante diferente. A camisa II é roxa, com um degradê para um tom mais claro, quase lilás, em um padrão que "se inspira no Sol de Maio", da bandeira nacional. As cores, segundo a Adidas, são uma representação da luta por igualdade de gênero.

Quanto custa e como comprar as camisas da Argentina?

adidas

Tanto a camisa principal quanto a alternativa, no modelo torcedor masculino ou feminino, custam R$ 349,99 na loja oficial da Adidas, podendo aumentar caso haja alguma personalização, como nome e número, que acrescenta mais R$ 34,90 à conta.

Além da loja oficial da Adidas, a camisa oficial da Argentina também pode ser comprada nas principais lojas de artigos esportivos do Brasil, como Centauro, Bayard e Netshoes. Alguns sites também anunciam as camisas, porém não são produtos oficiais, e o consumidor precisa ficar atento aos golpes.