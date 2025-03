Onde asssistir a Atlético-MG x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Mineiro 2025

Decisão será disputada neste sábado (8), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e América-MG se enfrentam neste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Minas Gerais, exceto Juiz de Fora) na TV aberta, do sportv 3 na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após vencer o Manaus e avançar na Copa do Brasil, o Atlético-MG volta suas atenções para a disputa do Campeonato Mineiro. Maior vencedor do torneio, com 49 títulos, o Galo conquistou a classificação para a final após eliminar o Tombense na semifinal por 4 a 0 no placar agregado. Na fase de grupos, encerrou na vice-liderança com os mesmos 16 pontos que o Tombense.

Por outro lado, o América-MG terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B, com 13 pontos, enquanto na semifinal eliminou o Cruzeiro nos pênaltis por 4 a 2. Em 10 jogos disputados, foram três vitórias, seis empates e uma derrota.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Éverson; Natanael, Lyanco, Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino; Alisson Santana, Gustavo Scarpa, Cuello; Rony.

América-MG: Matheus Mendes; Júlio (Mariano), Ricardo Silva, Lucão, Marlon; Kauã Diniz, Cauan Barros, Benítez (Elizari); Fabinho, Figueiredo, Renato Marques.

Desfalques

Atlético-MG

Júnior Santos, Brahian Palacios, Cadu e Caio Maia seguem no departamento médico.

América-MG

Guilherme Pato está fora.

Quando é?