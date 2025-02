Atlético-MG e América-MG decidem o título estadual em duas finais

O Campeonato Mineiro de 2025 chegou à sua reta final com Atlético-MG e América-MG como protagonistas da decisão. O Galo, que busca o hexacampeonato e mantém a maior sequência de finais do estadual, encara o Coelho, que chega à grande decisão após eliminar o Cruzeiro nos pênaltis na semifinal. As datas dos jogos decisivos estão marcadas para os sabados dos dias dias 8 e 15 de março.

O primeiro confronto será no Mineirão, enquanto o segundo será no Independência.