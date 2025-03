Onde assistir a Volta Redonda x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (9), no Estádio Raulino de Oliveira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Volta Redonda e Fluminense se enfrentam neste domingo (9), às 18h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Embalado pela classificação para a próxima fase da Copa do Brasil após vencer o Caxias por 2 a 1, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Carioca. Como venceu o primeiro jogo por 4 a 0, o Tricolor pode até perder por três gols de diferença para avançar à final. Na Taça Guanabara, a equipe terminou em terceiro lugar, com 17 pontos.

Por outro lado, o Volta Redonda precisa ao menos devolver a mesma diferença no placar para se classificar. Na Taça Guanabara, ficou na vice-liderança, com 20 pontos, três a menos que o líder Flamengo. Em 12 jogos no Campeonato Carioca, o Voltaço registra seis vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Jean Carlos; Wellington Silva, Lucas de Carmo, Fabricio e Sanchez; Barra, Pierre, Chay, Kelvin e MV; Bruno Santos.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga); Ignácio, Freytes (Thiago Silva) e Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli e Arias; Serna, Canobbio e Cano.

Desfalques

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Ganso, Renato Augusto e Lima seguem fora.

Quando é?