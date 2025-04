Onde assistir a Volta Redonda x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (6), no Estádio Raulino de Oliveira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Volta Redonda e Cuiabá se enfrentam neste domingo (6), às 19h (de Brasília), na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, pela primeira rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV aberta e do Disney+ (confira a programação completa).

Eliminado da semifinal do Campeonato Carioca pelo Fluminense 4 a 0 no placar agregado, o Volta Redonda volta suas atenções para a disputa da Série B. Atual campeão da Série C, o Esquadrão de Aço foi ao mercado e oficializou as chegadas do goleiro Cadu Neves, os zagueiros Gabriel Pinheiro e Lucas Adell, o lateral-direito Ynaiã, o lateral-esquerdo Caio Roque, o meia Vitinho Lopes, e os atacantes Hyuri e Lucas Tocantins.

Por outro lado, o Cuiabá sofreu seu primeiro rebaixamento na história ao cair no Brasileirão de 2024, mas ainda assim chega como um dos candidatos ao acesso. O início de temporada, no entanto, não empolga: além de perder a final do Campeonato Mato-Grossense para o Primavera, o time foi eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil pelo Porto Velho-PR.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Jean Drosny; Henrique, Bruno Barra, Fabrício e Sanchez; Pierre, Robinho, Luciano Naninho e PK; Kelvin (MV) e Bruno Santos.

Cuiabá: Mateus Pasinato; Matheusinho, Bruno Alves, Guilherme Mariano e Sander; Lucas Mineiro, Denilson e Ruan Oliveira; Juan Christian, Derik Lacerda e André Luís.

Desfalques

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Não há desfalques confirmados.

Quando é?