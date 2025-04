Onde assistir a Vitória x Universidad de Quito ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes estreiam na fase de grupos nesta quarta-feira (2), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Universidad de Quito se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Vice-campeão baiano e derrotado por 2 a 0 pelo Juventude na estreia do Campeonato Brasileiro, o Vitória volta suas atenções para a Copa Sul-Americana após nove anos. No Grupo B, o Rubro-Negro enfrentará a Universidad de Quito, do Equador, além do Defensa y Justicia, da Argentina, e do Cerro Largo, do Uruguai.

"Os jogos da Sul-Americana são diferentes do que no Brasileirão, são corridos, mais pegado, tem poucas faltas, isso já foi falado e temos total noção. Já estudamos adversário e sabemos o que esperar", afirmou o capitão Halter.

Por outro lado, a Universidad de Quito, em busca do terceiro título da Copa Sul-Americana, vem de derrota para o Vinotinto por 3 a 2 na última rodada do Campeonato Equatoriano.

Prováveis escalações

Vitória: Gabriel; Claudinho, Lucas Halter, Neris (Zé Marcos) e Jamerson Bahia; Ricardo Ryller (Willian Oliveira), Ronald e Pepê; Janderson, Gustavo Mosquito e Wellington Rato.

Universidad de Quito: Johan Lara; Anangonó, Cangá, Medina Castillo e Luis Castillo; Troya Macías, Cacciabue, Romero Padilla, Mauro Díaz e Ismael Díaz; Byron Castillo.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Universidad de Quito

Não há desfalques confirmados.

Quando é?